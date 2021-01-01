

مسلسل لعبة الحبار يتحول إلى مسابقة واقعية.. هل تجرؤ على المشاركة؟ مسلسل لعبة الحبار يتحول إلى مسابقة واقعية.. هل تجرؤ على المشاركة؟

في سبتمبر الماضي، عرضت شبكة «نتفليكس» الأمريكية مسلسلها الكوري Squid Game والشهير باسم «لعبة الحبار»، ومنذ ذلك الوقت تربّع المسلسل على عرش الدراما الكورية وأفضل المسلسلات في تاريخ نتفليكس، محققًا نسبة مشاهدة بـ111 مليون مشاهدة حتى الآن، وحصل على المركز الأول في الدراما بأكثر من 90 دولة.



ويعد مسلسل Squid Game أو «لعبة الحبار»، أحدث نجاح للمنصة الأمريكية لإنتاج المزيد من المحتوى الدولي وغيرالناطق باللغة الإنجليزية، وهو ثالث أكثر المسلسلات مشاهدة في البث المباشر، بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية.



مسلسل لعبة الحبار - «Squid Game» الأشهر عالميًا

وتقدم شبكة Netflix مسلسل Squid Game أو لعبة الحبار، بإصدارات مدبلجة ومترجمة بلغات متعددة، ما يوسع جمهورها، وحقق من خلال ذلك قاعدة جماهيرية واسعة للغاية.

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وبسبب الشعبية الكبيرة، أقيمت تحديات مسلسل لعبة الحبار على أرض الواقع في أبو ظبي الإماراتية، لكنّ التحديات خلت من العقوبات القاتلة التي احتوتها المسلسل الكوري، إذ تدور قصة المسلسل حول مجموعة من اللاعبين تراكمت عليهم الديون وعُرضت عليهم فرصة الاشتراك في ألعاب بمستويات مختلفة، والفائز سيحصل على مكافأة مالية ضخمة بنحو 38.7 مليون دولار أمريكي.وفي أحداث المسلسل، بمجرد اشترك المتسابقين البالغ عددهم 456 شخصًا في اللعبة، يكتشفوا أنهم في فخ محكم، وأن اللعبة هي لعبة البقاء على قيد الحياة والخاسر في الألعاب يجرى قتله واستبعاده على الفور.تحديات مسلسل لعبة الحبار تحولت إلى حدث واقعي في الإماراتوفي نسخة مسلسل لعبة الحبار الواقعية في الإمارات، نظم المركز الثقافي الكوري أول حدث على طريقة المسلسل التابع لشركة نيتفليكس، وكان من المفترض أن يتضمن الحدث 30 شخصًا فقط، إلا أنّ المتقدمين تجاوزوا الـ700 شخص بسبب الحب الجماهيري للمسلسل، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.وخلال الفعالية، كان على المتسابقين خوض 4 من التحديات التي عرضت في مسلسل لعبة الحبار وهي: «ضوء أخضر وضوء أحمر، تحدي حلوى دالغونا، تحدي الكرات الزجاجية و لعبة Ddakji» ، واللعبة الأخيرة عبارة عن قلب الورق الملون كما يظهر في Squid Game.