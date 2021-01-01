

فتاة تدخل على موسوعة جينيس كأطول امرأة في العالم فتاة تدخل على موسوعة جينيس كأطول امرأة في العالم

«الطول هيبة» .. ولكنها زادت عند الفتاة التركية رميساء جيلجي، التي تعيش في مقاطعة كارابوك التركية، حيث استطاعت ان تحصل على موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لكونها أطول امرأة على قيد الحياة في العالم.



ويبلغ طول رميساء لمترين و15 سنتيمتراً وذاك قبل الاعتراف بها رسمياً كأطول امرأة في العالم، وز كانت نشعر رميساء بانها غير راضية عن طولها في بادئ الامر، ولكن حاليا قررت رميساء ان تحتفل بختلافها بين جميع البشر.



وتقول روميسا جيلجي، «إنها تأمل في أن تساعد حالتها، التي تنتج عن متلازمة ويفر، وهي مرض خلقي نادر يسبب نموا متسارعا، في إلهام الآخرين لقبول أنفسهم»، بحسب ما نشرته على صفحتها الرسمية عبر الانستجرام.

واشارت جيلجي بان طولها يبلغ حوالي 215.16 سم وقالت جيلجي قائلة:"يمكن تحويل كل عيب إلى ميزة لنفسك، لذا تقبل نفسك كما أنت، وكن على دراية بإمكانياتك وابذل قصارى جهدك".



