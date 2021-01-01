5 أمور تكشفها الإفتاء لصحة الصلاة .. فيديو



الصلاة الصلاة

حكم المسح على الجورب.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



حكم المسح على الجورب

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن المسح على الشراب محل خلاف بين الفقهاء، إلا أن من أجاز وضع بعض الشروط منها:



1- شراب طاهر

قد يعجبك أيضا...

2- ساتر للقدمين3- غير مقطوع4- لبس بعد طهارة5- غير مسروق ومن مال حلالوشدد على أن المسح على الجورب جائز 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم (كما هو الحال في المسح على الخفين)، موضحًا أن هذه المدة تبدأ بالمسح عليه بعد لبسه، وليس بمجرد اللبس.المسح على الجوربهل يجوز المسح على الجورب إذا كان الجورب قصيرًا ؟.. سؤال أجاب عنه محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأجاب "عبدالسميع"، قائلًا: إنه يجوز المسح على الجورب إذا كان ساترا لمحل الفرض من الغسل، فيغطي الشراب العظمتين أعلى القدم والتي يغسل المتوضئ القدم حتى هاتين العظمتين.وأشار إلى أنه لا يجوز المسح على الجورب الذي يكون أقل من العظمتين أعلى القدم فهو لم يستر محل الغسل في الوضوء، مضيفاً: أنه لابد المسح على الجورب أن يلبس على طهارة ويكون فيه نوع سماكة بحيث لا تصل الماء إلى القدم حينما يمسح عليه.شروط المسح على الجوربقال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يلبسه الإنسان على طهارة، وأن يكون ساترًا للقدم إلى ما فوق الكعب.كما أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، لافتةً إلى أن من كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.