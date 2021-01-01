علامات تدل على الإصابة بتجلط الدم



أعراض تجلط الدم أعراض تجلط الدم

الجلطة الدموية مفيدة لمنع الشخص من النزيف عند الجرح أو الإصابة. ومع ذلك ، عندما تبدأ الجلطة في النمو في الأوردة - المسؤولة عن إعادة الدم المفتقر إلى الأكسجين إلى القلب - فقد يكون ذلك خطيرًا.





أعراض تجلط الدم





في RadiologyInfo - بتمويل من جمعية الطب الإشعاعي لأمريكا الشمالية (RSNA) والكلية الأمريكية للأشعة (ACR) - أعراض مفصلة للجلطة الوريدية ، كما هو معروف. تتطور الأعراض ببطء بمرور الوقت ، وتصبح أكثر وضوحًا كلما طالت المشكلة. في الساقين ، حيث يمكن أن تتشكل جلطة وريدية ، يمكن أن يحدث واحد من ستة أعراض بشكل فردي ، أو في نفس الوقت في مجموعات مختلفة:

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ألم الساقتقلصات في الساقبيع الساقحنان الساقساق تشعر بالدفءالساق مزرقة أو حمراء اللون.الجلطات التي تحدث في الأوردة الكبيرة تسمى تخثر الأوردة العميقة (DVT) ، حيث يشير مصطلح "الجلطة" إلى أن الجلطة الدموية ثابتة.DVTو حذر من أن DVT "يمكن أن تكون خطيرة" لذلك يتطلب عناية طبية بأسرع ما كنت تشك في أن يكون لديك واحد.يُنصح بالاتصال بـ NHS 111 أو حجز موعد في أقرب وقت ممكن مع طبيبك إذا كان أي مما يلي ينطبق:خفقان أو تشنج في ساق واحدة (نادرًا كلتا الساقين) ، عادةً في ربلة الساق أو الفخذ.تورم في ساق واحدة (نادرًا كلتا الساقين).الجلد الدافئ حول المنطقة المؤلمة.جلد أحمر أو داكن حول المنطقة المؤلمة.الأوردة المنتفخة التي تكون صلبة أو مؤلمة عند لمسها.وأضافت هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "تحدث هذه الأعراض أيضًا في ذراعك أو بطنك إذا كان هذا هو مكان تجلط الدم".يتم حث الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة والذين يعانون من ضيق في التنفس أو ألم في الصدر على الاتصال بالرقم الإسعاف او زيارة أقرب جناح في المستشفى.علاج تجلط الدموأوضحت NHS أن "الإصابة بجلطات الأوردة العميقة يمكن أن تكون خطيرة للغاية لأن جلطات الدم في الأوردة يمكن أن تنفصل وتنتقل عبر مجرى الدم وتعلق في رئتيك".يُعرف هذا بالانسداد الرئوي ، والذي يمكن أن يهدد الحياة.يتطلب الانصمام الرئوي دخول المستشفى ، حيث سيحقنك المسعفون بأدوية مضادة للتخثر لمنع تجلط الدم من التكاثر.سيساعد الدواء المضاد للتخثر أيضًا على منع تكون جلطات دموية جديدة.من المعتاد أن يتناول المريض المصاب بالانسداد الرئوي الأدوية المضادة للتخثر لمدة خمسة أيام على الأقل.من المحتمل أن يتبع ذلك وصفة طبية لمدة ثلاثة أشهر من الأقراص المضادة للتخثر.قالت NHS: "يجب أن تتعافى تمامًا من الانسداد الرئوي إذا تم اكتشافه وعلاجه مبكرًا".قبل حدوث حالة طبية طارئة ، مثل حدوث انسداد رئوي ، إذا كنت تشك في إصابتك بجلطة دموية في ساقك ، فتحدث إلى طبيبك.قال الخبراء في RadiologyInfo إن أحد الاختبارات الأولى قد يشمل الموجات فوق الصوتية الوريدية.تُستخدم الموجات الصوتية لإنشاء صورة لأوردةك في الساق ، على سبيل المثال.إذا كانت نتائج الموجات فوق الصوتية غير حاسمة ، فيمكن استخدام تصوير الأوردة أو تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي.نظرًا لأن الجلطات الدموية يمكن أن تحاكي الحالات الصحية الأخرى ، فقد تخضع لاختبارات مختلفة للوصول إلى السبب الجذري لأمراضك.سيتم وضع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بجلطة وريدية عميقة على أدوية ترقق الدم ، مثل الوارفارين.سيكون الدم الرقيق قادرًا على المرور بسهولة أكبر عبر موقع الجلطة.قد يكون وضع مرشح الوريد الأجوف السفلي خيارًا أيضًا ، حيث يتم وضع مرشح في الوريد للمساعدة في منع أجزاء الجلطة الدموية من الانتقال عبر الوريد إلى القلب أو الرئتين.مصدر المعلومات موقع إكسبريس.