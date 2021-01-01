المطبخ التونسي.. طريقة تحضير الكسكس



طريقة تحضير الكسكس طريقة تحضير الكسكس



المطبخ التونسي.. أطباق تونسية متعددة، وهناك نوع من أنواع المطبخ التونسي الغريب ولكن الشهي المعروف بالمطبخ الشمسي، والذي يعتمد بشكل كبير في تحضير الأطباق على البهارات والطماطم وزيت الزيتون واللحوم.



وأهم الأطباق التقليدية والأطباق التقليدية الشعبية التي خرجت من هذا المطبخ هي كسكسي الريزوتو الذي يحضر بعدة أشكال مختلفة، وفي موضوعنا سنناقش كيفية تحضير هذا الطبق اللذيذ.



طريقة تحضير الكسكس

مكونات

500 جرام من حبيبات الكسكس - مصنوعة من دقيق القمح ودقيق الذرة - ويتم شراؤها جاهزة من السوق.

كيلوجرام واحد من اللحم المقطع إلى حجم كبير.

قد يعجبك أيضا...

ثلاثة قرون من الفلفل الأخضر.كوب حمص منقوع.ثلاث ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.حبتان من البصل المفروم ناعماً.حبتان من القرع.حبتان من الجزر.حبتان من البطاطس.ملعقة صغيرة فلفل حار (حسب الرغبة).رشة فلفل أسود.ملعقة صغيرة فلفل مشكل.ملح للتذوق.أربع ملاعق كبيرة زيت نباتي.ثلاث ملاعق كبيرة زبدة.كيف تستعداغسلي كل من البطاطس والجزر والكوسا والبطاطس والقشر وقطعي كل حبة منها إلى أربعة أقسام بالطول وقشري الجزر وقطعي الكوسة إلى قسمين بالطول أيضًا.نضع الكسكس في وعاء عميق ونضيف إليه رشة ملح وقليلا من الماء ونتركه جانباً حتى يمتص الماء ويزيد حجمه.نضيف كمية كبيرة من كل من الزيت النباتي والبصل والقدر ونضعه على نار متوسطة، ونقلبهما جيدا إلى أن يتغير لون البصل إلى بني ذهبي، ثم نضيف قطع اللحم، ونقلبها.نضيف إلى وعاء الحمص ومعجون الطماطم والفلفل المشكل بالفلفل الحار والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً لمدة دقيقتين مع اللحم.أضيفي ربع لتر من الماء لمكونات القدر واتركيها حتى تبدأ في الغليان.يعصر الكسكس باليد الذي يفكك الحبوب من بعضها البعض، ونضعه في المصفاة بقدر خاص، ونثبت المصفاة على كمية اللحم ونتركه لمدة نصف ساعة.نرفع الكسكس عن النار ونضيف الزبدة ونقلبه باستخدام شوكة.أضيفي الخضار مثل البطاطس والجزر والكوسا والفلفل الأخضر إلى القدر واتركي اللحم ينضج.نضيف الخضار من المرق، ونضعها جانباً، ونصب كوب مرق على الكسكس ونقلبه ثم نتركه لمدة ثلاث دقائق حتى يمتص المرق جيداً.حافظي على نضج الكسكس في طبق التقديم، ونصف البطاطس والجزر والكوسا والفلفل والقرون بطريقة جميلة.كوني مستعدة لتقديم طبق ساخن.