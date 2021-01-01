قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد مثل مرسى مطروح والسلوم وإسكندرية، مع استقرار حالة الطقس على باقي محافظات الجمهورية خلال الأسبوع القادم.
وأضافت الدكتورة إيمان شاكر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، النصف الثاني من الخريف سيشهد تقلبات جوية وأمطار غزيرة وسيول مع انخفاض درجات الحرارة .
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التعليقات على الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو
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