أبرزها شاي الزنجبيل.. علاجات منزلية لـ ضيق التنفس

آخر الأخبارالصحة والجمال › أبرزها شاي الزنجبيل.. علاجات منزلية لـ ضيق التنفس

صورة الخبر: شاي الزنجبيل
شاي الزنجبيل

هل تعانى من ضيق التنفس وأعراضه المزعجة خاصة عند صعود السلالم و تقلبات الطقس إليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها، ولكن عند تكراره يجب استشارة طبيبك على الفور إليك وفقا لموقع medicalnewstoday ، بعض الطرق والعلاجات الطبيعية التى تساعد في علاج ضيق التنفس عند النوم بالأعشاب .

شاى الزنجبيل
يمكن أن يساعد شاي الزنجبيل على تهدئة عدوى الجهاز التنفسي. الخصائص المضادة للالتهابات في الزنجبيل رائعة لتقليل الالتهاب في الرئتين. أيضًا ، إذا كنت تعاني من الإجهاد أحيانًا ، يمكنك تجربة شاي الزنجبيل.

القهوة السوداء
تعمل القهوة السوداء بشكل رائع في تقليل شد عضلات الشعب الهوائية والتقليل من الأعراض المزعجة للأشخاص الذين يعانون من الربو وتحسين عمل الرئة و التعافي من ضيق التنفس.



شاي النعناع والكافور والحلبة
يمكن أن تساعد العديد من أنواع شاي الأعشاب الدافئة في علاج ضيق التنفس لما لها تأثير مهدئ على المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي، قد تساعد هذه الأعشاب على تفتيت المخاط وتخفيف الألم والالتهاب الناجم عن ضيق التنفس.



الوقوف مع دعم الظهر
أبقِ قدميك متباعدتين قليلاً و استرخِ كتفيك وانحني قليلاً إلى الأمام واترك ذراعيك تتدلى أمامك.
التنفس من الفم
يساعد تنفس الشفاه الملتهب على التنفس بشكل أعمق. إليك كيف يمكنك أداء التمرين.

اجلسى على الأرض مع إبقاء ظهرك مستقيمًا. استنشق بعمق من فمك وانتظرى لمدة 4-5 ثوان يكرر ذلك 10-15 مرة.

الراحة أثناء الجلوس
يمكن أن تساعدك الراحة أثناء الجلوس أيضًا على الاسترخاء ومحاربة ضيق التنفس

اجلسى على كرسي وحافظى على قدميك مستوية على الأرض. ثم انحنى قليلاً إلى الأمام وأريحى مرفقيك على ركبتيك. امسك ذقنك ودع رقبتك وكتفيك إلى الخلف قليلا.

المصدر: medicalnewstoday

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أبرزها شاي الزنجبيل.. علاجات منزلية لـ ضيق التنفس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74737

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager