أبرزها شاي الزنجبيل.. علاجات منزلية لـ ضيق التنفس

هل تعانى من ضيق التنفس وأعراضه المزعجة خاصة عند صعود السلالم و تقلبات الطقس إليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها، ولكن عند تكراره يجب استشارة طبيبك على الفور إليك وفقا لموقع medicalnewstoday ، بعض الطرق والعلاجات الطبيعية التى تساعد في علاج ضيق التنفس عند النوم بالأعشاب .
شاى الزنجبيل
يمكن أن يساعد شاي الزنجبيل على تهدئة عدوى الجهاز التنفسي. الخصائص المضادة للالتهابات في الزنجبيل رائعة لتقليل الالتهاب في الرئتين. أيضًا ، إذا كنت تعاني من الإجهاد أحيانًا ، يمكنك تجربة شاي الزنجبيل.
القهوة السوداء
تعمل القهوة السوداء بشكل رائع في تقليل شد عضلات الشعب الهوائية والتقليل من الأعراض المزعجة للأشخاص الذين يعانون من الربو وتحسين عمل الرئة و التعافي من ضيق التنفس.
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