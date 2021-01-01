أبرزها شاي الزنجبيل.. علاجات منزلية لـ ضيق التنفس



شاي الزنجبيل شاي الزنجبيل

هل تعانى من ضيق التنفس وأعراضه المزعجة خاصة عند صعود السلالم و تقلبات الطقس إليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها، ولكن عند تكراره يجب استشارة طبيبك على الفور إليك وفقا لموقع medicalnewstoday ، بعض الطرق والعلاجات الطبيعية التى تساعد في علاج ضيق التنفس عند النوم بالأعشاب .



شاى الزنجبيل

يمكن أن يساعد شاي الزنجبيل على تهدئة عدوى الجهاز التنفسي. الخصائص المضادة للالتهابات في الزنجبيل رائعة لتقليل الالتهاب في الرئتين. أيضًا ، إذا كنت تعاني من الإجهاد أحيانًا ، يمكنك تجربة شاي الزنجبيل.



القهوة السوداء

تعمل القهوة السوداء بشكل رائع في تقليل شد عضلات الشعب الهوائية والتقليل من الأعراض المزعجة للأشخاص الذين يعانون من الربو وتحسين عمل الرئة و التعافي من ضيق التنفس.

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شاي النعناع والكافور والحلبةيمكن أن تساعد العديد من أنواع شاي الأعشاب الدافئة في علاج ضيق التنفس لما لها تأثير مهدئ على المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي، قد تساعد هذه الأعشاب على تفتيت المخاط وتخفيف الألم والالتهاب الناجم عن ضيق التنفس.الوقوف مع دعم الظهرأبقِ قدميك متباعدتين قليلاً و استرخِ كتفيك وانحني قليلاً إلى الأمام واترك ذراعيك تتدلى أمامك.التنفس من الفميساعد تنفس الشفاه الملتهب على التنفس بشكل أعمق. إليك كيف يمكنك أداء التمرين.اجلسى على الأرض مع إبقاء ظهرك مستقيمًا. استنشق بعمق من فمك وانتظرى لمدة 4-5 ثوان يكرر ذلك 10-15 مرة.الراحة أثناء الجلوسيمكن أن تساعدك الراحة أثناء الجلوس أيضًا على الاسترخاء ومحاربة ضيق التنفساجلسى على كرسي وحافظى على قدميك مستوية على الأرض. ثم انحنى قليلاً إلى الأمام وأريحى مرفقيك على ركبتيك. امسك ذقنك ودع رقبتك وكتفيك إلى الخلف قليلا.