10 طرق طبيعية لعلاج احمرار العين



احمرار العين احمرار العين



هناك العديد من الأسباب التي تسبب التهاب العين، وفي الغالب يكون بسبب تغير الفصول، ولكن إذا حدث هذا دون ألم ، فغالبًا ما يكون غير خطير، ويمكن في كثير من الأحيان منعه أو تخفيفه بالرعاية المنزلية.







وفي كثير من الأحيان ، لا يكون السبب خطيرًا ، ويمكن للعلاجات المنزلية أن تحل المشكلة، ولكن تحتاج العين المصابة بألم حاد أو مؤلم أو نابض ، أو الألم الذي يزداد سوءًا استجابة للضوء ، إلى مساعدة طبية عاجلة.

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الأسباب الأخرى لرؤية الطبيب هي تغير البصر أو ظهور أعراض أخرى، تشمل الأعراض التي يجب البحث عنها الصداع أو الحساسية للضوء أو الشعور بالغثيان أو القيء.أعراض الإصابة بجفاف العين وعلاجات سريعة للتخلص منهمش التهاب بسيط.. يجب استشارة طبيب العيون في هذه الحالةوإليك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على تخفيف احمرار العين .- ضع ضغطًا باردًا بانتظام على العين ، مصنوع عن طريق نقع قطعة قماش قطنية نظيفة في ماء دافئ أو بارد ثم عصرها.- تجنبي مكياج العيون ، أو اختاري مكياج العيون المضاد للحساسية.- وضع قطر ة العين المرطبة- تجنب الدخان وحبوب اللقاح والغبار والمحفزات الأخرى.- لا ترتدي العدسات اللاصقة حتى يختفي احمرار العين- قم دائمًا بتنظيف العدسات بشكل صحيح ولا تعيد استخدام العدسات التي تستخدم لمرة واحدة.- اغسل يديك بانتظام وتجنب ملامسة العينين لمنع العدوى.- اغسل الملابس وأكياس الوسائد والمناشف بانتظام.- ارتداء النظارات الشمسية لحماية العين من حبوب اللقاح أو الغبار عندما تكون بالخار