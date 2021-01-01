ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل قبل النوم؟



العسل العسل



يحتوي العسل على العديد من الفوائد، كما إنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من المركبات النباتية المفيدة ويوفر العديد من الفوائد الصحية، العسل صحي بشكل خاص عند استخدامه بدلاً من السكر المكرر ، وهو عبارة عن سعرات حرارية فارغة 100٪.







أشهر فوائد العسل

يحتوي العسل على عدد من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك المركبات الفينولية مثل الفلافونويد.

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كما تظهر بعض الدراسات أن العسل يحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري.قد يؤدي تناول العسل إلى انخفاض طفيف في ضغط الدم ، وهو عامل خطر مهم للإصابة بأمراض القلب.يبدو أن العسل له تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول، يؤدي إلى انخفاض طفيف في الكوليسترول الضار الكلي والكوليسترول الضار مع رفع الكوليسترول الحميد "الجيد".كما أن ارتفاع الدهون الثلاثية عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، كما تظهر العديد من الدراسات أن العسل يمكن أن يخفض مستويات الدهون الثلاثية ، خاصة عند استخدامه كبديل للسكر.كما تم ربط مضادات الأكسدة الموجودة في العسل بالتأثيرات المفيدة على صحة القلب ، بما في ذلك زيادة تدفق الدم إلى قلبك وتقليل مخاطر تكوين جلطات الدم.