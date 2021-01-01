دراسة تحذر.. تناول هذا الفيتامين بكثرة يصيبك بالسرطان



فيتامين E فيتامين E



يمكن أن تسبب المكملات الغذائية مع فيتامين E زيادة كبيرة في مخاطر الاصابة بسرطان البروستاتا بين الرجال الأصحاء، ولذلك أجريت تجربتان كبيرتان عشوائيتان مضبوطة بالغفل (RCTs) على رجال أصحاء للتحقيق في تأثير مكملات فيتامين E على سرطان البروستاتا.



كما تمت الدراسة على 14،641 رجلاً أصحاء ، تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا وما فوق ، مع إعطاء 400 وحدة دولية من فيتامين E الاصطناعي كل يوم لمدة ثماني سنوات ، كما تلقى 35533 رجلاً أصحاء ، تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر ، 400 وحدة دولية من فيتامين E الاصطناعي يوميًا لمدة سبع سنوات، في كلتا التجربتين ، لم تكن هناك فائدة من تناول مكملات فيتامين E على خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.



وبعد وقت متوسط ​​قدره 5.5 سنوات ، تم إيقاف مكملات فيتامين E ، ومع ذلك استمرت متابعة المشاركين في الدراسة لمدة 1.5 سنة من أجل توثيق أحداث إضافية، ووجدت زيادة بنسبة 17٪ في خطر الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال الذين تناولوا مكمل فيتامين هـ مقارنةً بأولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي.

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