دراسة تحذر.. تناول هذا الفيتامين بكثرة يصيبك بالسرطان

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صورة الخبر: فيتامين E
فيتامين E


يمكن أن تسبب المكملات الغذائية مع فيتامين E زيادة كبيرة في مخاطر الاصابة بسرطان البروستاتا بين الرجال الأصحاء، ولذلك أجريت تجربتان كبيرتان عشوائيتان مضبوطة بالغفل (RCTs) على رجال أصحاء للتحقيق في تأثير مكملات فيتامين E على سرطان البروستاتا.

كما تمت الدراسة على 14،641 رجلاً أصحاء ، تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا وما فوق ، مع إعطاء 400 وحدة دولية من فيتامين E الاصطناعي كل يوم لمدة ثماني سنوات ، كما تلقى 35533 رجلاً أصحاء ، تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر ، 400 وحدة دولية من فيتامين E الاصطناعي يوميًا لمدة سبع سنوات، في كلتا التجربتين ، لم تكن هناك فائدة من تناول مكملات فيتامين E على خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وبعد وقت متوسط ​​قدره 5.5 سنوات ، تم إيقاف مكملات فيتامين E ، ومع ذلك استمرت متابعة المشاركين في الدراسة لمدة 1.5 سنة من أجل توثيق أحداث إضافية، ووجدت زيادة بنسبة 17٪ في خطر الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال الذين تناولوا مكمل فيتامين هـ مقارنةً بأولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي.



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قد تشمل أعراض وعلامات سرطان البروستاتا ما يلي:
كثرة التبول

ضعف تدفق البول أو انقطاعه أو الحاجة إلى الضغط لتفريغ المثانة
الرغبة في التبول بشكل متكرر في الليل

دم في البول

ظهور جديد لضعف الانتصاب

ألم أو حرقة أثناء التبول ، وهي أقل شيوعًا

عدم الراحة أو الألم عند الجلوس بسبب تضخم البروستاتا

يمكن أن تسبب حالات غير سرطانية أخرى في البروستاتا ، مثل تضخم البروستاتا الحميد أو تضخم البروستاتا ، أعراضًا مشابهة، أو قد يكون سبب أحد الأعراض حالة طبية مختلفة لا تتعلق أيضًا بالسرطان، يمكن أن تحدث الأعراض البولية أيضًا بسبب التهاب المثانة أو حالات أخرى.

إذا انتشر السرطان خارج غدة البروستاتا ، فقد تشمل الأعراض ما يلي:

ألم في الظهر أو الوركين أو الفخذين أو الكتفين أو عظام أخرى

تورم أو تراكم السوائل في الساقين أو القدمين

فقدان الوزن غير المبرر

تعب

تغير في عادات الأمعاء

إذا كنت قلقًا بشأن أي تغييرات تواجهها ، فيرجى التحدث مع طبيبك. سيسألك طبيبك عن المدة وعدد المرات التي عانيت فيها من الأعراض للحصول على العلاج المناسب.

المصدر: pi.oregonstate.edu

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