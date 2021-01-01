جامعة حلوان: خطة شاملة لتطعيم جميع المنتسبين بـ لقاحات كورونا



تطعيم جميع المنتسبين بـ لقاحات كورونا تطعيم جميع المنتسبين بـ لقاحات كورونا



أعلنت جامعة حلوان عن استمرار تطعيم أعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين بالجامعة بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وكذلك تواصل الجامعة تطعيم الطلاب المستجدين وطلاب الفرق المتكررة وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة حرصا على سلامة منتسبيها.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ويشارك فى الإشراف على التطعيمات الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وكذا الدكتور ناصر حمزاوى نائب مدير مستشفى الطلبة، والدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد رئيس الأتحاد.



وأشاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بدور الدولة المصرية، وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري، مؤكدا إن الجامعة وضعت خطة شاملة لتطعيم جميع منتسبي الجامعة بلقاحات فيروس كورونا في ظل خطة الدولة الشاملة ووزارة التعليم العالي لتحصين جميع منتسبي الجامعة ضد فيروس كورونا وحصاره والحد من أعراضه .

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كما شدد الدكتور ممدوح مهدى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى مع تلقى جرعات اللقاح الخاص بكورونا مع الحرص على استمرار التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وغسل الأيدي .