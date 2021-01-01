جامعة طنطا تفوز بالمركز الأول في محو الأمية بعد تعليم 12525 دارسا



جامعة طنطا جامعة طنطا

تصدرت جامعة طنطا المركز الأول في ترتيب الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية وفقًا للنتائج الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن دورة يوليو 2021، حيث نجحت فى محو أمية 12 ألفا و525 دارسا.



أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تحرص على دعم رؤية مصر 2030 والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية بناء الانسان التى أطلقها الرئيس السيسى، لذلك قامت بتنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار فى إطار استراتيجية الجامعة فى نشر العلم والمعرفة ومحاربة الجهل وتفعيلا لدورها الرائد في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن محو الأمية واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية.



وأشاد رئيس جامعة طنطا بالمشاركة الإيجابية لطلاب الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعًا للطلاب المشاركين في المشروع.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف رئيس جامعة طنطا أن هذا النجاح الذى حققته الجامعة يؤكد بما لا يدع مجال للشك دورها المجتمعي الرائد في إقليم الدلتا، واستمرارا للمشاركة في القضاء على محو الأمية بالتنسيق بين قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالغربية.من جانبه، توجه الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار بالشكر لجامعة طنطا لجهودها المضنية فى الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.وأضاف الدكتور عاشور عمري، أن جامعة طنطا من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب مستمرة في المساهمة فى تنفيذ المشروع القومي لمحو أمية باعتباره واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية وبما يحقق رؤية مصر 2030، تأكيدًا لمكانة جامعة طنطا المشهود لها على المستوى الوطنى والإقليمى والدولي.من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، أن الكلية حصدت المركز الأول على مستوى كليات الجامعة، وذلك تتويجًا لجهود كافة المشاركين في المشروع من العاملين بالكلية، وقدم التهنئة لفريق العمل، مؤكدًا أن هذه النتيجة سوف تكون حافزا لبذل المزيد من الجهد فى القضاء على الأمية خاصة في القرى والنجوع.