لماذا خفضت محافظة القاهرة تنسيق القبول بالثانوية العامة 3 مرات؟



الثانوية العامة الثانوية العامة

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم بشرى سارة لطلاب الإعدادية المنقولين للمرحلة الثانوية حيث قرر المحافظ النزول بدرجة القبول بالثانوية العامة.



وقرر محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من ٢٢٤ درجة إلى ٢٢٠ درجة؛ وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.



وعلى مستوى مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ، قال محمد عطية، مدير المديرية، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام كثافات الفصول؛ حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة هذا العام بالقاهرة فقد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تنسيق الثانوية العامة بمحافظة القاهرة للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، في البداية ليكون بحد أدنى ٢٣٥ درجة ، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي بمدارس الخدمات أقل ٣٠ درجة من الحد الأدنى .وتم النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 من 235 درجة إلى 230 درجة ، ثم اصدار قرار اخر للنزول بالتنسيق من ٢٣٠ درجة إلي ٢٢٤ درجة، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.وكان أخر نزول بتنسيق الثانوية العامة اليوم ، بعدما قرر محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من ٢٢٤ درجة إلى ٢٢٠ درجة.وشدد مدير المديرية على انه لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة ( رسمي ) إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح اطلاقاً لطلاب الصف الاول الثانوي بأي محافظة التحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقاً للقرارات الوزارية المنظمة