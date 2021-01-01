فيديو..هل يجوز لي التحدث مع الله باللغة العامية ؟.. الإفتاء تجيب

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز لي التحدث مع الله باللغة العامية وليس بطريقة الدعاء المعتادة.. لأنى أريد أن أفعل ذلك ولكن أخشى أن ذلك يكون فيه سوء أدب مع الله، مع العلم أنى عندما أقوم بالدعاء بالأدعية المعتادة لا أشعر أنها من قلبي؟".





وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه حتى يكلم العبد الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويخاطبه لا يشترط أن يكون ذلك بلغة معينة ولا طريقة معينة والأهم والأفضل أن تكون طريقة مؤدبة تليق بمخاطبة الله عز وجل.





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وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن الله يسمع العبد حتى لو لم يتكلم بلسانه وكانت المناجاة قلبية، لأنه سبحانه وتعالى رب قلوب أي ينظر إلى قلبك.وتابع أمين الفتوى أن الألفاظ ما هي إلا قوالب للمعاني يعنى وسائل لإبراز ما كان فى الضمير، فسواء دعا الإنسان الله باللغة العربية أو العامية أو السنسكريتية حتى فكل هذا جائز ولكن المهم أن يدعو الله من قلبه.وأشار أمين الفتوى إلى أنه ينبغي على الإنسان أن يثق أن الله تعالى يتعامل مع القلب قبل أن يتعامل مع اللسان، فيدعوه سبحانه بالطريقة التي تريحه فى الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال "أنا وأمتى براء من التكلف" فأدعي زى ما تدعي وربنا يتقبل منا ومنك.هل يجوز الدعاء والحديث مع الله باللغة العاميةقالت دار الإفتاء المصرية إن التكلم مع الله باللغة العامية، والتخلي عن الأدعية المعتادة جائز، فدعاء الله ومخاطبته والحديث معه لا يشترط أن يكون بلسان معين، ولا بطريقة معينة.وأضاف الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه في الدعاء مع الله يشترط أن تكون طريقة مؤدبة وتليق بمخاطبة الله، "ربنا هيسمعك حتى لو متكلمتش بلسانك واتكلمت بمناجاة قلبية.أسباب استجابة الدعاءإن أسباب استجابة الدعاء كثيرة ومتنوعة ومنها:١- عبادة الله - سبحانه وتعالى- والقيام بالواجبات من صلاة وصوم والإكثار من صلاة النوافل .٢- الدعاء بما هو خير وعدم الدعاء بقطع الأرحام أو الإثم أو القطيعة.٣- الاستغفار والتوبة من الذنوب.٤- حضور القلب بالدعاء والتضرع والخشية من الله واستشعار عظمته.٥- الدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته وعدم الشرك به.٦- العمل الصالح وبر الوالدين.٧- الابتعاد عن المحرمات.٨- الإلحاح بالدعاء من الله - سبحانه وتعالى-.٩- استقبال القبلة ورفع اليدين أثناء الدعاء.١٠- الدعاء للمؤمنين بخير الدنيا والآخرة، فمن دعا لغيره بالخير له مثل ما دعا.١١- الإكثار من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.