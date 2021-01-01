شفاعة أدوات الرسول .. الجندي يرد بأدلة قرآنية على المشككين .. فيديو



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي



شفاعة أدوات الرسول.. أكد الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على أن شفاعة وبركة أدوات الأنبياء ثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولا يمكن إنكارها.



شفاعة أدوات الرسول

وقال الجندي في برنامج لعلهم يفقهون في بيان شفاعة أدوات الرسول، إن القرآن الكريم أثبت تلك الشفاعة حيث قال تعالى:" وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين"، فوصف التابوت بأن فيه سكينة، وكذلك قال في أمر قميص يوسف:" اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين"، مشدداً فهذا من الأمورالتي وردت في أن أدوات الأنبياء لها شفاعة وبركة، فإن كان تأثير قميص يوسف على عين أبيه يعقوب عودة البصر، فما بالنا بالنبي محمد، وكذا ما قاله نبي الله عيسى: وجعلني مباركاً أينما كنت"، فمجرد أن يأتي ذكره تحل البركة فما بالنا بإمام المرسلين.



فضائل شعر النبي

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قال الداعية الإسلامي هاني تمام الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن شعر النبي صلى الله عليه وسلمك له فضائل عظيمة والصحابة كانوا يتبركون به، ومنهم خالد بن الوليد ما دخلت غزوة من الغزوات إلا ونصرني الله تعالى ببركة شعر النبي.ولفت "تمام" في بيان شفاعة أدوات الرسول، إلى أن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يحتضر طلب من خادمه وضع خصلة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم تحت لسانه، يقول الخادم: فمات وهي تحت لسانه، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كان عنده 3 شعرات فلم شعر بوفاته طلب أن توضع شعرة على عينه اليمنى وأخرى على اليسرى، وشعرة على فمه وكفن ودفن بها رضي الله عنه"، مشدداً في حجة الوداع كان الصحابة يتسابقون في أخذ شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم.بركة متعلقات النبيأكد الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، على أن متعلقات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بها من البركات والتبريكات ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، مستشهداً بما حدث مع أم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.وقال عبد المعز في بيانه شفاعة أدوات الرسول: لما ماتت أم سيدنا علي بن أبي طالب بكى النبي وقال كفنوها في قميصي، وذهب بها للبيقع ونزل في قبرها ولما سؤل عن فعله فقال أم القميص فلكي تكسى من حلل الجنة، وأما اضجاعي في قبرها فكي يكون روضة من رياض الجنة".