موعد ذروة الموجة الرابعة بمصر..فيديو



فيروس كورونا فيروس كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الأيام المقبلة تشهد ذروة الإصابات، بـ فيروس كورونا خلال الموجة الرابعة.



وأضاف حسام حسني خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الذروة تستمر من شهر إلى شهر ونصف، مشددا على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاح.



وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الدولة تبذل جهودا مكثفة من أجل توفير الأدوية والأماكن في المستشفيات، مضيفا أنه لا بد من وجود وعي مجتمعي لدي المواطنين، ومساعدة الدولة في التصدي للوباء من خلال الاهتمام بتلقي اللقاحات.

قد يعجبك أيضا...

وكشف حسام حسني، أن مصر أقل دولة في نقص الأدوية عالميا، وجميع اللقاحات المتوفرة في البلاد آمنة وفعالة، مشيرا إلى أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا لا يوجد بها أعراض مميزة عن سابقيها، ولا تدل على حدة بل على سرعة انتشار.أعلنت الحكومة الأمريكية، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقديم أكثر من 5 ملايين دولار كمساعدات عاجلة لمصر لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الصحة والسكان المصرية.ووفقا للحكومة الأمريكية، ستدعم هذه المساعدة العاملين الصحيين في إعطاء اللقاحات وتقوية سلسلة توريد اللقاحات لضمان الوصول العادل في جميع أنحاء مصر، كما سيعمل التمويل على تعزيز قدرة النظام الصحي في مصر على الوقاية من فيروس كورونا واكتشافه والاستجابة له ولتهديدات الصحة العامة المستقبلية.