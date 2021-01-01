نصحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، جميع المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية لتجنب الإصابة بنزلات برد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة أن الأيام الماضية شهدت انخفاضا في درجات الحرارة ليلا خاصة في الأماكن المكشوفة والمدن الجديدة.
وأضافت الدكتورة إيمان شاكر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بالنسبة لدرجات الحرارة العُظمى فما زالت أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجتين أو 3 درجات مئوية، مشيرة إلى أن يومي الجمعة والسبت القادمين، يشهدان ارتفاعا في درجات الحرارة.
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التعليقات على ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس يومي الجمعة والسبت.. فيديو
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