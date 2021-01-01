أعلنت مصادر في الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، إنقاذ 84 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مقاطعة صقلية، جنوب إيطاليا.
ووفقا لقناة روسيا اليوم، أوضحت المصادر الأمنية أن قوات الشرطة الإيطالية والإسعاف وأفراد من الصليب الأحمر، أنقذوا الليلة الماضية 84 مهاجرا، قبالة سواحل المقاطعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن "من بين مجموعة المهاجرين التي تم إنقاذها أمام شاطئ جالاتيا التابع لمحافظة كاتانيا، كان هناك ثمانية قاصرين و10 نساء، جميعهم من الشرق الأوسط، وكانوا على متن قارب شراعي جنح بين الصخور في المنطقة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل إيطاليا.. صورة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق