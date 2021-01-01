

إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل إيطاليا.. صورة إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل إيطاليا.. صورة

أعلنت مصادر في الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، إنقاذ 84 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مقاطعة صقلية، جنوب إيطاليا.



ووفقا لقناة روسيا اليوم، أوضحت المصادر الأمنية أن قوات الشرطة الإيطالية والإسعاف وأفراد من الصليب الأحمر، أنقذوا الليلة الماضية 84 مهاجرا، قبالة سواحل المقاطعة.



وأضافت المصادر ذاتها أن "من بين مجموعة المهاجرين التي تم إنقاذها أمام شاطئ جالاتيا التابع لمحافظة كاتانيا، كان هناك ثمانية قاصرين و10 نساء، جميعهم من الشرق الأوسط، وكانوا على متن قارب شراعي جنح بين الصخور في المنطقة".

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وذكرت المصادر أن المهاجرين تم نقلهم لاحقا إلى منشأة تابعة للبلدية تطل على البحر، تضم مركزا ثقافيا.وأوضحت أن هيئة حماية الموانئ في كاتانيا كانت قد بدأت بالبحث عن السفينة الشراعية بزوارق دورياتها بعد تلقي بلاغ هاتفي.دوريات جويةوأشارت المصادر إلى أنه بعد الرسو في المنطقة المعنية، تمت إقامة عدة دوريات جوية من خلال مروحيات خفر السواحل، للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين في عرض البحر، والتي أعطت نتائج سلبية.