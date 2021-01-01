إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل إيطاليا.. صورة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل إيطاليا.. صورة

صورة الخبر: إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل إيطاليا.. صورة
إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل إيطاليا.. صورة

أعلنت مصادر في الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، إنقاذ 84 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مقاطعة صقلية، جنوب إيطاليا.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، أوضحت المصادر الأمنية أن قوات الشرطة الإيطالية والإسعاف وأفراد من الصليب الأحمر، أنقذوا الليلة الماضية 84 مهاجرا، قبالة سواحل المقاطعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن "من بين مجموعة المهاجرين التي تم إنقاذها أمام شاطئ جالاتيا التابع لمحافظة كاتانيا، كان هناك ثمانية قاصرين و10 نساء، جميعهم من الشرق الأوسط، وكانوا على متن قارب شراعي جنح بين الصخور في المنطقة".

وذكرت المصادر أن المهاجرين تم نقلهم لاحقا إلى منشأة تابعة للبلدية تطل على البحر، تضم مركزا ثقافيا.

وأوضحت أن هيئة حماية الموانئ في كاتانيا كانت قد بدأت بالبحث عن السفينة الشراعية بزوارق دورياتها بعد تلقي بلاغ هاتفي.

دوريات جوية
وأشارت المصادر إلى أنه بعد الرسو في المنطقة المعنية، تمت إقامة عدة دوريات جوية من خلال مروحيات خفر السواحل، للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين في عرض البحر، والتي أعطت نتائج سلبية.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل إيطاليا.. صورة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7271

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager