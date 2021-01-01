وافقت أستراليا على تصنيع مسبار قمري جوال شبه مستقل يزن 20 كيلوغراما لكي تأخذه وكالة ناسا إلى القمر في مستهل العام 2026 بحثا عن الأكسجين.
وقال بيان حكومي إن المركبة ستجمع التربة التي تحتوي على أكاسيد، وستستخدم ناسا معدات منفصلة لاستخراج الأوكسجين من تلك التربة.
وسيستخدم الأكسجين المستخرج من سطح القمر في النهاية للحفاظ على الوجود البشري على القمر، ودعم البعثات المستقبلية إلى المريخ.
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التعليقات على أستراليا تصنع مسبارا يساعد ناسا في البحث عن أكسجين على القمر
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