أعلن مستشفى في إسرائيل أنه تعرض لهجوم إلكتروني عبر "برنامج الفدية" وصفته الهيئة الإسرائيلية للأمن السيبراني بأنه أول هجوم من نوعه على مستشفى هناك.
وقال مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة، في بيان إنه "يستخدم حاليا أنظمة بديلة لعلاج مرضاه" ووصف الهجوم بأنه "غير متوقع على الإطلاق".
وتقوم هجمات "برامج الفدية" على اختراق شبكات كيانات وتشفير بياناتها، ولاحقا تتم مطالبتها بدفع فدية غالبا بواسطة عملة "البيتكوين" مقابل مدها بمفتاح فك التشفير.
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التعليقات على "برنامج الفدية".. أول هجوم إلكتروني من نوعه على مستشفى إسرائيلي
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