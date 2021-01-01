

"برنامج الفدية".. أول هجوم إلكتروني من نوعه على مستشفى إسرائيلي "برنامج الفدية".. أول هجوم إلكتروني من نوعه على مستشفى إسرائيلي

أعلن مستشفى في إسرائيل أنه تعرض لهجوم إلكتروني عبر "برنامج الفدية" وصفته الهيئة الإسرائيلية للأمن السيبراني بأنه أول هجوم من نوعه على مستشفى هناك.



وقال مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة، في بيان إنه "يستخدم حاليا أنظمة بديلة لعلاج مرضاه" ووصف الهجوم بأنه "غير متوقع على الإطلاق".



وتقوم هجمات "برامج الفدية" على اختراق شبكات كيانات وتشفير بياناتها، ولاحقا تتم مطالبتها بدفع فدية غالبا بواسطة عملة "البيتكوين" مقابل مدها بمفتاح فك التشفير.

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ووصف مدير الهيئة الإسرائيلية للأمن السيبراني "إيغال أونا" الهجوم بأنه "كبير"، وقال خلال قمة افتراضية حول هجمات "برامج الفدية" ينظمها مجلس الأمن القومي الأميركي، إن هذه هي "المرة الأولى في إسرائيل" التي يُستهدف فيها مستشفى بـ "برنامج الفدية".