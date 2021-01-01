

المواصفات الرئيسية للهاتف Oppo K9s تظهر قبل الإعلان الرسمي المواصفات الرئيسية للهاتف Oppo K9s تظهر قبل الإعلان الرسمي

قبل أيام قليلة من الإعلان عن الهاتف Oppo K9s قامت شركة أوبو بنشر العديد من الصور التشويقية التي تكشف عن المواصفات الرسمية والتي توضح التصميم الخاص بهذا الهاتف القادم، وتؤكد هذه الصور أن هاتف K9s سيتوفر بالمعالج Snapdragon 778G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وسيضم شاشة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز بالإضافة إلى مواصفات أخرى تم الكشف عنها وسنتعرف عليها في مقال اليوم.



المواصفات الرسمية للهاتف Oppo K9s

هذا الهاتف القادم سيصل مع مواصفات أفضل نسبيا من الموجودة في هاتف Oppo K9 الذي تم الإعلان عنه في شهر مايو الماضي، حيث سيضم شاشة IPS LCD بحجم 6.59 بوصة وبدقة 2412×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز وتحتوي على ثقب صغير في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية مع دعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.



سيتم تشغيل الهاتف Oppo K9s بالمعالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر بجانب معالج الرسوميات Adreno 642L، وسيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.3 بالإضافة إلى أنه سيضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

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سيحتوي هذا الهاتف الجديد من أوبو على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والهاتف يحتوي كذلك على فلاش LED في الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS مع دعم خاصية panorama وHDR.بطارية الهاتف Oppo K9s ستصل بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، مع العلم بأن الهاتف سيتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب وسيتميز كذلك بمنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت ستريو، ولم يتم الكشف عن وجود خاصية NFC.وبذلك نكون قد عرضنا عليكم جميع مواصفات الهاتف التي تم الكشف عنها، ونتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال الأسابيع القليلة القادمة وذلك قبل نهاية العام الجاري.