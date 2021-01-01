

أبل تطلق تحديث iOS 15.0.2 وwatchOS 8.0.1 أبل تطلق تحديث iOS 15.0.2 وwatchOS 8.0.1

بعد أقل من شهر من إطلاق تحديثات iOS 15 وwatchOS 8 الرسمية للهواتف والساعات الذكية قامت الآن شركة أبل بإرسال المزيد من التحديثات لأجهزتها الذكية التي تتمثل في الهواتف الساعات على شكل iOS 15.0.2 وwatchOS 8.0.1، وهذه التحديثات الجديدة تصل بالكثير من المميزات الإضافية التي سأعرضها عليكم في هذا المقال.



ما الجديد في تحديث iOS 15.0.2؟

هذا التحديث الجديد يأتي لتحسين الأمور بشكل أكبر من خلال التركيز على إضافة المزيد من الإضافات وتصحيح الأخطاء الموجودة في تحديث iOS 15 الذي وصل في الشهر الماضي وبالتحديد يوم 20 سبتمبر. وفيما يلي أهم المميزات في تحديث iOS 15.0.2.



يتيح لك إمكانية حذف الصور المحفوظة في مكتبتك من الرسائل بعد إزالة الموضوع أو الرسالة المرتبطة.

يدعم الاتصال بين Find My ومحفظة آيفون الجلدية المزودة بـ MagSafe.

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في الفترة الماضية كانت خاصية AirTag لا تظهر في علامة التبويب Find My Items ولكن مع هذا التحديث الجديد سيتم حل هذه المشكلة.تم حل مشكلة فشل استعادة الجهاز أو تحديثه عند استخدام Finder أو iTunes لطرازات iPhone 13.تم تحديث خاصية CarPlay وأصبحت تدعم فتح تطبيقات الصوت أو قطع الاتصال أثناء التشغيل.ما الجديد في تحديث watchOS 8.0.1؟تحديث watchOS 8.0.1 الجديد يجلب معه إصلاحات للأخطاء لطرازات Apple Watch Series 3 بما في ذلك عرض تقدم تحديث البرامج بدقة لبعض مستخدمي الساعة الذكية Watch Series 3 وبالإضافة إلى ذلك سيتم تحديث إعدادات إمكانية الوصول بحيث تكون متاحة لجميع مستخدمي هذه الساعة الذكية.وعلاوة على ذلك فإن تحديثات iOS 15.0.2 وwatchOS 8.0.1 متوفرة الآن للتنزيل على الأجهزة المدعومة، حيث يمكنك الآن التحقق من التحديث من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم الانتقال إلى النظام والضغط على خيار تحديثات النظام ثم ابدأ في تثبيت التحديث للحصول على الإضافات الجديدة.