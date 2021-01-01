

موظفون في أمازون وجوجل يطالبون بمقاطعة العمل مع الحكومة الإسرائيلية موظفون في أمازون وجوجل يطالبون بمقاطعة العمل مع الحكومة الإسرائيلية

نشرت صحيفة "ذا جارديان"، خطابا طالب فيه موظفو شركتي أمازون Amazon وجوجل Google، المسئولون عن الشركتين إيقاف التعامل مع الحكومة الإسرائيلية.



وبحسب ما ذكره موقع "jpost"، أعرب تحالف من عمال أمازون وجوجل عن غضبهم من تعاون الشركتين الأمريكيتين مع الحكومة والجيش الإسرائيلي في مشروع يدعى نيمبوس Nimbus.



موظفون في أمازون وجوجل يطالبون بمقاطعة العمل مع الحكومة الإسرائيلية



وقد تم منح مشروع نيمبوس Nimbus إلى شركتي أمازون وجوجل، في أبريل الماضي، متفوقا على العروض المشروع المقدمة من شركات أخرى من بينها مايكروسوفت Microsoft وأوراكل Oracle و IBM.

قد يعجبك أيضا...

ويهدف مشروع نيمبوس Nimbus إلى توفير حل شامل ومتعمق للخدمات السحابية للحكومة ونظام الدفاع الوطني والهيئات الأخرى في الاقتصاد الإسرائيلي، وسيقوم عمالقة التكنولوجيا بإنشاء مراكز بيانات مستندة إلى السحابة في خطة لنقل غالبية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحكومية إلى خوادم قائمة على السحابة باستثمار أولي قدره 4 مليارات شيكل.وفي الرسالة أكد الموظفون أنه بالفعل هناك أكثر من 90 عاملاً في جوجل، وأكثر من 300 في أمازون وقعوا على الرسالة، والتي قالوا فيها "نحن موظفون في جوجل وأمازون، نحن ندين مشروع نيمبوس، مؤكدين على أنهم أخفوا هويتهم "لأننا نخشى الانتقام".وأوضح عمال جوجل وأمازون السبب في الرسالة أنهم مضطرون إلى دعوة قادة أمازون وجوجل للانسحاب من مشروع "نيمبوس" وقطع جميع العلاقات مع الجيش الإسرائيلي، وأنهم قاموا بتوقيع هذه الرسالة في الأسبوع الذي هاجم فيه الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 250 شخصا، من بينهم أكثر من 60 طفلا.