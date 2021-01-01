بعد خاصية حذف الرسائل.. تعرف على أحدث مميزات واتساب

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بعد خاصية حذف الرسائل.. تعرف على أحدث مميزات واتساب

أصدر واتساب WhatsApp، مؤخرًا ميزة جديدة تسمى الرسائل المخفية، والتي بمجرد تفعيلها، ستختفي الرسائل الجديدة المرسلة في الدردشة الفردية أو الجماعية بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا، والخاصية لن يؤثر في الرسائل التي أرسلتها أو تلقيتها مسبقًا في الدردشة.

وبحسب ما ذكره موقع "timesofindia"، يعمل واتساب أيضا على ميزة جديدة خاصة بالمجموعات، تسمي "المجتمع" والتي ووفقًا لتقرير موقع XDA Developers، تأتي الإضافات على أحدث إصدار تجريبي من التطبيق على أندرويد.

ميزة بـ واتساب تسمح بحذف الرسائل بعد مرور الوقت المسموح

يظهر الإصدار التجريبي الجديد من واتساب الذي يحمل الرقم 2.21.21.6، العديد من السلاسل الجديدة التي تشير إلى الميزة المسماة "المجتمع"، وتوجد الإضافات الجديدة جنبًا إلى جنب مع سلاسل ميزة المجموعة بالتطبيق، لم تكشف الشركة رسميًا عن أي شيء بخصوص الميزة الجديدة حتى الآن.

ويُقال إن واتساب يعمل على العديد من الميزات الجديدة الأخرى، ميزة الملاحظات الصوتية الجديدة التي تتيح لك التوقف والاستمرار في تسجيل ملاحظة صوتية دون الحاجة إلى تسجيل رسالة أخرى أو إرسال الرسالة التي قد تضطر إلى مقاطعتها.

واعتبارًا من الآن، يمكنك فقط الاستماع إلى الرسالة الصوتية التي سجلتها قبل إرسالها، ولم توضح الشركة بعد متى سيتم طرح الميزة الجديدة لجميع المستخدمين لأنها ليست متاحة لمختبري الإصدار التجريبي العام، ولكن وفقًا للتقرير، ستكون الميزة متاحة على أجهزة iOS و أندرويد في التحديث التجريبي المستقبلي.

المصدر: صدى البلد

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