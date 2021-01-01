أصدر واتساب WhatsApp، مؤخرًا ميزة جديدة تسمى الرسائل المخفية، والتي بمجرد تفعيلها، ستختفي الرسائل الجديدة المرسلة في الدردشة الفردية أو الجماعية بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا، والخاصية لن يؤثر في الرسائل التي أرسلتها أو تلقيتها مسبقًا في الدردشة.
وبحسب ما ذكره موقع "timesofindia"، يعمل واتساب أيضا على ميزة جديدة خاصة بالمجموعات، تسمي "المجتمع" والتي ووفقًا لتقرير موقع XDA Developers، تأتي الإضافات على أحدث إصدار تجريبي من التطبيق على أندرويد.
ميزة بـ واتساب تسمح بحذف الرسائل بعد مرور الوقت المسموح
يظهر الإصدار التجريبي الجديد من واتساب الذي يحمل الرقم 2.21.21.6، العديد من السلاسل الجديدة التي تشير إلى الميزة المسماة "المجتمع"، وتوجد الإضافات الجديدة جنبًا إلى جنب مع سلاسل ميزة المجموعة بالتطبيق، لم تكشف الشركة رسميًا عن أي شيء بخصوص الميزة الجديدة حتى الآن.
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التعليقات على بعد خاصية حذف الرسائل.. تعرف على أحدث مميزات واتساب
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