

البطارية تشحن خلال 15 دقيقة فقط.. شاومي تكشف عن هاتف خارق البطارية تشحن خلال 15 دقيقة فقط.. شاومي تكشف عن هاتف خارق

تستعد شركة “شاومي” الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية لطرح أحدث هواتفها الذكية، وهو هاتف Black Shark 4S الرائد، الذى يمتلك بطارية خارقة تشحن بالكامل في 15 دقيقة فقط.



وحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني جاء هاتف Black Shark 4S بشاشة E4 AMOLED وهي الأقوى من سامسونج، بمعدل تحديث 144 هيرتز في الثانية.



وحصل هاتف Black Shark 4S على معالج Snapdragon 888+ هو الأفضل لهذا العام في فئة الأندرويد، مما يضمن أفضل أداء للألعاب خاصةً ان الهاتف مصمم بشكل رئيسي لهذه المهام.

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أما الميزة الأبرز لهاتف Black Shark 4S تكمن في البطارية ذات سعة 4500 مللى أمبير، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات، من خلال منفذ شحن USB-C.لم تكشف التسريبات حتى الآن عن باقي التفاصيل، بينما جاء الهاتف Black Shark 4S بثلاثة ألوان هي الأزرق، الأحمر، و الأسود، كما ستكشف شاومي عن سماعة لاسلكية مخصصة للألعاب.جدير بالذكر أن شاومي تستعد أيضاً لطرح هاتف Redmi Note 11 Pro بمواصفات ترقى لهواتف الفئة الرائدة حيث سيصدر الهاتف بسرعة كبيرة للشحن السريع مع كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل.و سيعمل هاتف Redmi Note 11 Pro بمعالج قوى للغاية من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 778G ، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، وكذلك سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.