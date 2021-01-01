خلى بالك.. فيروس على واتسآب فى رسالة صوتية

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خلى بالك.. فيروس على واتسآب فى رسالة صوتية

تسببت رسالة “ًصوتية” على تطبيق التراسل الفوري الأشهر فى العالم واتسآب في قلق وخوف الملايين حول العالم، حيث تفيد بأن التطبيق سيتم وقفه تماماً على هاتفك وعليك دفع رسوم لتشغيله من جديد.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فالرسالة الفيروسية على واتسآب ليست حديثة العهد، وهي منذ عام 2019، ولكن مع كثرة إعادة توجيهها من معظم المستخدمين عادت للظهور مجدداً ولكن بشكل مختلف.

تعود التفاصيل عندما انتشرت الرسالة فى السابق بشكل غير طبيعي، حيث صممت بطريقة تجعلك بمجرد تشغيلها يتم إعادة توجيهها بشكل تلقائي.

جاء نص الرسالة: "فى حالة لم تنشر هذه الرسالة سيتم وقف حسابك على واتسآب تماماً.. وسيتم قطع اتصالك بالحكومة المركزية.. ويجب توجيهها إلى 50 شخصا أو 8 أشخاص ليظل حسابك مفعلاً"، وبالطبع هي رسالة مخادعة وليست حقيقية بالمرة.

وكشف خبراء أن الرسالة ليست ضارة بالشكل الكبير، فهي تهدف فقط إلى “إخافة” المستخدمين لضمان إعادة إرسالها بشكل مكثف، تفادياً لدفع مبلغ 6.61 دولار كما يدعي مصمم الرسالة.

المصدر: صدى البلد

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