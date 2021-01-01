تسببت رسالة “ًصوتية” على تطبيق التراسل الفوري الأشهر فى العالم واتسآب في قلق وخوف الملايين حول العالم، حيث تفيد بأن التطبيق سيتم وقفه تماماً على هاتفك وعليك دفع رسوم لتشغيله من جديد.
وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فالرسالة الفيروسية على واتسآب ليست حديثة العهد، وهي منذ عام 2019، ولكن مع كثرة إعادة توجيهها من معظم المستخدمين عادت للظهور مجدداً ولكن بشكل مختلف.
تعود التفاصيل عندما انتشرت الرسالة فى السابق بشكل غير طبيعي، حيث صممت بطريقة تجعلك بمجرد تشغيلها يتم إعادة توجيهها بشكل تلقائي.
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التعليقات على خلى بالك.. فيروس على واتسآب فى رسالة صوتية
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