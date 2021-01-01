

رسميا.. شاومي تعلن عن هاتفي الألعاب الخارقة Black Shark 4S Pro و4S Gundam رسميا.. شاومي تعلن عن هاتفي الألعاب الخارقة Black Shark 4S Pro و4S Gundam

أعلنت شركة شاومي Xiaomi رسميا، عن أحدث هاتفها المخصص للألعاب تحت عنوان Black Shark 4S Pro، كما كشفت عملاقة التقنية الصينية عن إصدار خاص من يسمي 4S Gundam.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحصل هاتف شاومي Black Shark 4S Pro، على خلفية معاد تصميمها مع تعزيزات في الأداء، حيث يأتي الهاتف مدعوم بمعالج Snapdragon 888+ لتقديم أداء أفضل وأسرع أثناء تشغيل الألعاب.



سعر ومواصفات هواتف الألعاب من شاومي Black Shark 4S Pro و4S Gundam

زودت شاومي كلا الهاتفين Black Shark 4S Pro و4S Gundam، بشاشة من نوع E4 AMOLED ، وبقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 144 هرتز، وسرعة لمس 720 هرتز، مما يساعد على تقليل تأخير الاستجابة إلى 8.3 مللي ثانية فقط، مما يعزز أداء الألعاب على الجهازين.

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ويحتوي كلا الإصدارين 4S و4S Pro على سعة تخزين من نوع UFS 3.1 وشريحة SSD في إعدادات RAID، لدعم أداء أسرع في قراءة وكتابة البيانات مقارنة بالهواتف المنافسة في مجال هواتف الألعاب.ويحزم الجهازين بطارية بقوة 4500 مللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن الخارقة بقدرة 120 وات.ويشترك الهاتفين في كاميرا بدقة 8 ميجابكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعرات عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي مستشعر بدقة 20 ميجابكسل، بينما يحتوي هاتف 4S Pro على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، بينما يتدرج حجم المستشعر الرئيسي في الإصدار الخاص 4S إلى مستشعر بدقة 48 ميجابكسل.ويتمتع إصدار شاومي المخصص Gundam من هاتف 4S بتصميم مميز يجمع بين اللون الأبيض والأزرق، مع أزرار لتشغيل الألعاب باللون الأحمر والأزرق، كما تقدم شاومي الهاتف بحافظة للحماية بثيم Gundam.ويأتي هاتف 4S Pro بلون أخضر نيون، مزود بإضاءة LED يمكن أن يعمل كمصباح إشعار، وكما يمكن أن يضئ أثناء تشغيل الألعاب، كما يتميز ثنائي شاومي Black Shark بتبريد سائل متطور لدعم آداء أفضل وأطول للهاتف.ويتم تشغيل هاتفي الألعاب بواسطة واجهة المستخدم JoyUI 12.9 التي تحاكي MIUI 12.5 وترتكز على نظام تشغيل أندرويد 11، ويأتي الجهازين مع بعض المفاتيح الإضافية المتعلقة بالألعاب والجماليات المتغيرة.ومن المقرر أن يتوفر هاتفي Black Shark 4S و Black Shark 4S Pro للتسجيل للحجز المسبق في 15 من أكتوبر الجاري، مقابل سعر:-يبلغ سعر إصدار 8 + 128 جيجابايت من هاتف Black Shark 4S ، حوالي 420 دولار (أي ما يعادل 6600 جنيه مصري).-يبلغ سعر متغير 12 + 128 جيجابايت من هاتف Black Shark 4S، حوالي 465 دولار (أي ما يعادل 7300 جنيه مصري).-يبلغ سعر نسخة 12 + 256 جيجابايت من هاتف Black Shark 4S ، حوالي 510 دولار (أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري).-يبلغ سعر متغير 12 + 256 جيجابايت من هاتف Black Shark 4S Pro Gundam Edition، حوالي 545 دولار (أي ما يعادل 8500 جنيه مصري).