

أول هاتف من هونر مزود بخدمات Google Mobile.. إليك المواصفات أول هاتف من هونر مزود بخدمات Google Mobile.. إليك المواصفات

وعدت شركة هونر Honor، بأن خدمات جوجل سوف تصل إلى أحدث أجهزتها بحلول نهاية هذا العام، ووفقا حساب تويتر الرسمي للشركة، سيكون Honor 50 أول هاتف مزود بخدمات Google Mobile.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكد الحساب الرسمي لشركة هونر على موقع تويتر، أن الهاتف الرائد Honor 50، من المقرر إطلاقه مع خدمات جوجل موبايل في أوروبا يوم 26 أكتوبر الجاري.



وقد ساعدت سلسلة Honor 50 العلامة التجارية في احتلال المركز الثالث ضمن قائمة أكبر بائعي الهواتف الذكية في الصين، وتأمل هونر في تحقيق النجاح نفسه في الأسواق الأوروبية.

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سعر ومواصفات هونر Honor 50يعمل هاتف Honor 50، بواسطة معالج كوالكوم، من نوع Snapdragon 778G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 أو 12 جيجابايت.ويمتاز هاتف هونر Honor 50، بشاشة منحنية بقياس 6.57 بوصة، وجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتتضمن الشاشة نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.وجاء هاتف Honor 50 بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، متصل بمستشعر ثاني بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عرض واسعة، مع اثنين من المستشعرات بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو.ويتم تشغيل هاتف هونر 50، بواجهة المستخدم Magic UI 4.2 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل.ويقدم هاتف Honor 50 بطارية بقوة 4300 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويتوفر الهاتف الذكي في الصين، مقابل سعر 422 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و 600 جنيه مصري).