

عرض الخميس.. احصل على آيفون X بـ 5100 جنيه عرض الخميس.. احصل على آيفون X بـ 5100 جنيه

حققت سلسلة هواتف آيفون X نجاحاً ساحقاً فورأول ظهرو لها لمستخدمي iphone حول العالم، و الفضل فى ذلك يعود التصميم الجديد تماماً وكذلك الأداء المحسن فى البطارية والكاميرا بشكل جعل آيفون هو المهيمن فى سوق الهواتف الرائدة، بينم المشكلة الأبرز كباقي منتجات آبل كانت إرتفاع سعر الهاتف.



ووفقاً لموقع “فون آرينا التقني”، تستطيع شراء نسخة مجددة من هاتف آيفون X المميز لشاشة كاملة، و كاميرات قوية بالإضافة لبطارية جبارة بأقل سعر ممكن، حيث بلغ سعر نسخة iPhone X سعة 64 جيجابايت، عبر متجر ايباى الشهير، باللون الأسود مقابل 328 دولاراً أمريكياً، ما يعادل 5100 جنيهاً مصرياً.



جدير بالذكر أن هاتف iphone X صدر فى عام 2017 بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

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جاء هاتف iPhone X بشاشة قياس 5.8 بوصة مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت.يمتلك الهاتف iPhone X بطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، كما أن iPhone X متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 15، ومقاوم للماء والغبار.ويمكنك الحصول علي نسختك من هاتف iPhone X من خلال هذا الرابط.https://www.ebay.com/itm/202856700221?epid=19023709060&hash=item2f3b33993d%3Ag%3ApvQAAOSwapZgfFyP&LH_ItemCondition=1500%7C2010%7C2020