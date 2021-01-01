حققت سلسلة هواتف آيفون X نجاحاً ساحقاً فورأول ظهرو لها لمستخدمي iphone حول العالم، و الفضل فى ذلك يعود التصميم الجديد تماماً وكذلك الأداء المحسن فى البطارية والكاميرا بشكل جعل آيفون هو المهيمن فى سوق الهواتف الرائدة، بينم المشكلة الأبرز كباقي منتجات آبل كانت إرتفاع سعر الهاتف.
ووفقاً لموقع “فون آرينا التقني”، تستطيع شراء نسخة مجددة من هاتف آيفون X المميز لشاشة كاملة، و كاميرات قوية بالإضافة لبطارية جبارة بأقل سعر ممكن، حيث بلغ سعر نسخة iPhone X سعة 64 جيجابايت، عبر متجر ايباى الشهير، باللون الأسود مقابل 328 دولاراً أمريكياً، ما يعادل 5100 جنيهاً مصرياً.
جدير بالذكر أن هاتف iphone X صدر فى عام 2017 بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.
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التعليقات على عرض الخميس.. احصل على آيفون X بـ 5100 جنيه
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