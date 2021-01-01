

هوندا HR-V هايبرد 2022 الجديدة تكشف نفسها هوندا HR-V هايبرد 2022 الجديدة تكشف نفسها

المربع نت – كشفت هوندا مجموعة صور رسمية لسيارة HR-V هايبرد 2022 الجديدة كلياً قبل التدشين الرسمي لها خلال أسابيع، وسيبدأ سعر السيارة في أوروبا من 26,960 يورو – 117,000 ريال.



وتستمد الكروس أوفر الجديدة قوتها من محرك 1.5 لتر بنزين مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 131 حصان وعزم دوران 253 نيوتن متر، وتتسارع من السكون إلى 100 كلم\س في 10.6 ثوان.



وركزت هوندا بشكل خاص على تجميع البطاريات والمحرك الكهربائي والبنزين في نفس حجرة المحرك أو الشاسيه لتعظيم حجم المساحة الداخلية وراحة الركاب قدر الإمكان، والنتيجة هي ازدياد مساحة تحريك الأقدام للركاب الخلفيين، ودرجة إمالة المقاعد، ومساحة تحريك الأكتاف كذلك.

وتدعم السيارة عدداً واسعاً من التقنيات الحديثة للترفيه على الركاب، مع أحدث أنظمة الاتصال الالكتروني بالجوال وبالأقمار الصناعية، ومجموعة أنظمة سلامة Sensing لهوندا التي تشمل مصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الأشعة ورصد النقطة العمياء بشكل قياسي.



