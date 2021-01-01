

مقارنة لكزس LX 600 موديل 2022 الجديدة والسابقة وأبرز الاختلافات “صور+معلومات” مقارنة لكزس LX 600 موديل 2022 الجديدة والسابقة وأبرز الاختلافات “صور+معلومات”

المربع نت – دُشنت لكزس LX 600 موديل 2022 الجديدة كلياً عالمياً في حفل بالمملكة العربية السعودية والتي تتميز بتصميم تطوري ومقصورة داخلية عالية التقنية والفخامة مع إصدار رياضي وآخر فخم جديدين واليوم، سنتعرف على أبرز ما تغير في الجيل الجديد مع مقارنته مع الجيل السابق.



التصميم الخارجي



حصل الجيل الجديد على شبك أمامي ثلاثي الأبعاد أكبر وأكثر فخامة، مع مصابيح أمامية أنحف من الجيل السابق وجنوط بتصاميم جديدة مقاسات 18 و20 و22 بوصة، وفي الخلف، حصلت على حروف Lexus بدلاً من شعار الشركة في الجيل السابق.

التصميم الداخليحصلت المقصورة على نصيبها من الترقيات مقارنة بالجيل السابق، حيث تأتي بمقاعد من الجلد الفاخر ولمسات خشبية ومعدنية، وتتميز بنظام صوتي مارك ليفنسون بـ 25 مكبر صوت، وشاشتان مختلفتان بقياس 7 و12.3 بوصة في حين أن النظام الترفيهي يأتي بمساعد صوتي وملفات تعريف المستخدم ودعم السحابة والتحديثات عبر الهواء، وتتميز أيضاً بشاشة أجهزة قياس رقمية.المحركتم استبدال المحرك V8 سعة 5.7 لتر بمحرك V6 جديد مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر يولد قوة 409 حصان و649 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهي زيادة كبيرة قدرها 26 حصان و103 نيوتن.متر مقارنة بالمحرك السابق، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي جديد بعشر سرعاتالإصدارات الجديدةانطلقت السيارة بإصدارين جديدين لم يتواجدا في الجيل السابق، وهما إصدار إف سبورت الرياضي بالعديد من الترقيات الرياضية الأنيقة والتعديلات التي تعزز أدائها، وإصدار في آي بي الأكثر فخامة مع ترقيات داخلية فريدة تضمن رحلات غاية في الراحة والفخامة لركابها مثل مقعدين خلفيين منفصلين مع مساند رأس منحنية وظهر ووسائد تلتف برفق حول الرأس والأوراك وأسفل الجسم لتوفير أقصى درجات الراحة والدعم، وتحتوي المقاعد على مادة اليوريتان الناعمة للمساعدة في كبح الحركة غير المرغوب فيها مع خاصية المساج.التعليق والتوجيه والسلامةيأتي الجيل الجديد مزوداً بأنظمة Lexus Safety System+ 2.5 الجديدة لمساعدة السائق والتي تشتمل على أنظمة جديدة عديدة، كما حصلت على تعليق متغير متكيف، ونظام توجيه كهربائي جديد ونظام مكابح يتم التحكم فيه إلكترونياً.



