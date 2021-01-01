

وزارة الصناعة الصينية تكشف عن هوندا HR-V الجيل الثالث وزارة الصناعة الصينية تكشف عن هوندا HR-V الجيل الثالث

أفرجت هوندا موتورز عن صور رائعتها الكهربائية الجديدة HR-V من الجيل الثالث.



وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، ظهرت الـ هوندا HR-V الرياضية متعددة الاستخدامات لأول مرة في إبريل الماضي بمعرض شنغهاي الدولي للسيارات، تم قامت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية بنشر صور كاشفة لنموذج الإنتاج قبل البدء فيه، تخضع جميع السيارات المباعة في الصين الشعبية لعملية إقرار وموافقة من قبل الحكومة قبل طرحها في الأسواق أو البدء في الإنتاج على نطاق واسع، وفي بعض الحالات ، يتم إصدار الصور على موقع وزارة الصناعة قبل الظهور الرسمي للسيارة.



قامت وزارة الصناعة الصينية بنشر الصور الأولية للنموذج التجريبي لهوندا HR-V ذات الانبعاثات الصفرية حيث يبدأ لآن العد تنازلي للعرض المحلي الأول، وتجدر الإشارة إلى أن الكروس أوفر ستباع بتركيز أكثر على الدول المكتظة بالسكان، متبعة نفس السياسة التي اتبعتها مع طرازي الهوندا فيزيل وهوندا XR-V .

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وبالفعل أنتجت هوندا اليابانية بالفعل إصدارات كهربائية في الصين من قبل الـ HR-V، ولكن هذا الإصدار الجديد يعتمد على أحدث جيل من الكروس أوفر، و يبدو مختلفًا قليلاً عن الطراز الهجين العادي لأنه يتميز بشبكة أمامية مغلقة إلى حد كبير مع منفذ شحن خلف شعار هوندا.هوندا الكروس أوفر الجديدة هي إنتاج مشترك بين هوندا Dongfeng في ووهان بالصين وبين هوندا موتورز اليابانية، وستحمل شعار e: NS1 بناءً على الشارة الموجودة على الجانب الأيمن من الباب الخلفي. ما يميزها عن الهوندا القياسية هي المصابيح الخلفية الشفافة واسم "HONDA" المكتوب بالكامل في لخلف بدلاً من الشارة بعلامة الـ Hوفقًا للمعلومات المقدمة على موقع وزارة الصناعة MIIT ، تتميز هوندا e: NS1 بمحرك كهربائي ينتج 201 حصان، وسرعة قصوى تبلغ 93 ميلاً في الساعة، تحصل على القوة والطاقة اللازم من حزمة بطارية تبلغ 68.8 كيلو وات في الساعة وعجلات مقاس 18 بوصة وتزن 2،108 كجم.