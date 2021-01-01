أفرجت هوندا موتورز عن صور رائعتها الكهربائية الجديدة HR-V من الجيل الثالث.
وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، ظهرت الـ هوندا HR-V الرياضية متعددة الاستخدامات لأول مرة في إبريل الماضي بمعرض شنغهاي الدولي للسيارات، تم قامت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية بنشر صور كاشفة لنموذج الإنتاج قبل البدء فيه، تخضع جميع السيارات المباعة في الصين الشعبية لعملية إقرار وموافقة من قبل الحكومة قبل طرحها في الأسواق أو البدء في الإنتاج على نطاق واسع، وفي بعض الحالات ، يتم إصدار الصور على موقع وزارة الصناعة قبل الظهور الرسمي للسيارة.
قامت وزارة الصناعة الصينية بنشر الصور الأولية للنموذج التجريبي لهوندا HR-V ذات الانبعاثات الصفرية حيث يبدأ لآن العد تنازلي للعرض المحلي الأول، وتجدر الإشارة إلى أن الكروس أوفر ستباع بتركيز أكثر على الدول المكتظة بالسكان، متبعة نفس السياسة التي اتبعتها مع طرازي الهوندا فيزيل وهوندا XR-V .
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التعليقات على وزارة الصناعة الصينية تكشف عن هوندا HR-V الجيل الثالث
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