

مصابيح متطورة… فورد تطرح فوكس موديل 2022 فيس ليفت جديد مصابيح متطورة… فورد تطرح فوكس موديل 2022 فيس ليفت جديد

قامت فورد موتورز الأمريكية بنشر صور جديدة لفورد فوكس موديل 2022 بعد الفيس ليفت الأخير.



وفقا لموقع "موتور 1" قامت فورد بعمل تنقيحات وترقيات كثيرة على فورد فوكس الجديدة من الداخل والخارج، حصلت جميع الفئات والشرائح المختلفة من الفوكس على مصابيح أمامية LED قياسية معاد تصميمها مع مصابيح ضباب مدمجة مع واجهة أمامية أكثر وضوحا في الرؤية. وبسعر أعلى، تعمل مصابيح LED الأمامية مع الكاميرا الأمامية لإغلاق أجزاء من المصباح الأمامي لتجنب تعمية السائقين الآخرين، كما تستخدم المصابيح العليا ذات النظام الذكي الكاميرا لقراءة الطريق وإضاءة المنحنيات من الداخل.



طراز الهاتشباك و التقليدي أصبحا يحتويان على عدسة قاتمة وهناك أيضًا خيار جديد للمصابيح الخلفية من الـ LED مع منطقة مركزية أكثر قتامة وتوزيع ضوء بطريقة مختلفة. كما كان الحال مع فيستا شقيقتها الأصغر ، قام Blue Oval بتحديث جميع مستويات الشرائح المختلفة بما في ذلك ST-Line ذات المظهر الرياضي و Active للطرق الوعرة.

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عملية التجميل شملت Focus ST ، لأنها حصلت على تصميم جديد للعجلات المعدنية مع طلاء أخضر متوسط ​​مستعار من طراز Puma ST و فيستا ST. ورغم إسهاب فورد في وصف التغييرات والتحسينات الجديدة إلا أنها لم تذكر شيء عن خيار الديزل الذي لم تعلن عنه سوى أنه يحتوي على محرك إكو بووست.التغييرات شملت المقصورة الداخلية لفورد فوكس مع وجود أحدث نظام معلومات وترفيه من فورد SYNC 4.مقاس 13.3 بوصة وتعمل باللمس مع دعم التحديثات اللاسلكية بالإضافة إلى نظام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو اللاسلكي.فيما يتعلق بمجموعة نقل الحركة، تحصل إصدارات فورد القياسية على محرك بـ 3 أسطوانات توربو سعة 1.0 لتر بقوة 123 حصانًا و 153 حصانًا يتم إرسالها إلى العجلات الأمامية عبر علبة تروس يدوية بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج جديد بسبع سرعاتأما محرك EcoBoost المزود بتقنية هجينة معتدلة بجهد 48 فولت لتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقوة 100 حصان و 125 حصانًا ويعمل مع علبة تروس يدوية بست سرعات.