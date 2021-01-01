قامت فورد موتورز الأمريكية بنشر صور جديدة لفورد فوكس موديل 2022 بعد الفيس ليفت الأخير.
وفقا لموقع "موتور 1" قامت فورد بعمل تنقيحات وترقيات كثيرة على فورد فوكس الجديدة من الداخل والخارج، حصلت جميع الفئات والشرائح المختلفة من الفوكس على مصابيح أمامية LED قياسية معاد تصميمها مع مصابيح ضباب مدمجة مع واجهة أمامية أكثر وضوحا في الرؤية. وبسعر أعلى، تعمل مصابيح LED الأمامية مع الكاميرا الأمامية لإغلاق أجزاء من المصباح الأمامي لتجنب تعمية السائقين الآخرين، كما تستخدم المصابيح العليا ذات النظام الذكي الكاميرا لقراءة الطريق وإضاءة المنحنيات من الداخل.
طراز الهاتشباك و التقليدي أصبحا يحتويان على عدسة قاتمة وهناك أيضًا خيار جديد للمصابيح الخلفية من الـ LED مع منطقة مركزية أكثر قتامة وتوزيع ضوء بطريقة مختلفة. كما كان الحال مع فيستا شقيقتها الأصغر ، قام Blue Oval بتحديث جميع مستويات الشرائح المختلفة بما في ذلك ST-Line ذات المظهر الرياضي و Active للطرق الوعرة.
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التعليقات على مصابيح متطورة… فورد تطرح فوكس موديل 2022 فيس ليفت جديد
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