

للسيارات التجريبية فقط… إحياء سباق "باريس - برلين" GTX بحلول عام 2023 للسيارات التجريبية فقط… إحياء سباق "باريس - برلين" GTX بحلول عام 2023

سيتم إعادة إحياء سباق السيارات الأشهر "الطريق بين باريس وبرلين" الذي تأسس عام 1901، وكان باكورة سلسلة سباقات السيارات من مدينة إلى مدينة.



وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، قرر ستيفان راتيل المدير لـ GT أو الجراند تورينج إعادة إطلاق الحدث في مستهل عام 2023 كجولة افتتاحية للتسابق بين الـ GT التجريبية، وهي الفكرة التي بدأت باقتراح منه سنة 2019، ستجمع المنافسة بين المركبات الكهربائية بالكامل بين أجزاء من الطريق العام مع السباقات القصيرة في أماكن مخصصة للسباقات وستشمل تسلق التلال وأحداث مخصصة للتسارع على مدار سبعة أيام.



تهدف سباقات GTX إلى خلق سباقات تنافسية تشبع روح منافسات Tour de France و Giro d'Italia متعددة التخصصات في أيام السبعينيات من القرن الماضي، وسيتم الجمع بين كفاءة السيارات في مختلف أقسام الطريق مع نتائج حدثين تنافسيين في اليوم لتحديد التصنيف المناسب لكل سيارة رياضية.

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أوضح راتيل أن استخدام السيارات الصديقة للبيئة ذات الانبعاثات الحرارية الصفرية سيمكن سباق GTX من زيارة مجموعة متنوعة من الأماكن، ومعظمها أصبحت لا تستضيف أية سباقات سيارات، وقال لموقع موتورسبورت دوت كوم: "الفكرة هي أننا سنترك وسط باريس ومن ثم يكون لدينا سباق قصير مدته 20 دقيقة في مونتليري، ثم في فترة ما بعد الظهر، يمكن أن يكون لدينا سباق تسارع يسير على خط مستقيم من حلبة ريمس القديمة أمام المدرجات الكبرى التي لا تزال موجودة."كما أنه من المقرر تنظيم سباق GTX غير تنافسي يمتد من جنيف إلى موناكو في الصيف المقبل.هدف راتيل الأخير هو انتشار سباق الـ GTX ليشمل كل قارات العالم ويقيم فعالياته المتنوعة في أكثر من دولة، وهو ما يصفه بأنه "جولة حول العالم" من خلالها يدمج بين السيارات الكهربائية بالكامل والسيارات التي تعمل بالوقود الهيدروجيني وذاتية القيادة، خاصة وأنه يعتقد أن الوقت مازال مبكرا لتقديم سباق سيارات من مركبات مكهربة فقط، وهو يريد إتاحة الفرصة للسائقين الهواة.وأشار إلى أن مدة السباق الرئيسي في بطولة FIA Electric GT الجديدة لعام 2023 والتي تستهدف دخول الشركات المصنعة هي 45 دقيقة فقط يتخللها فترة توقف في منتصف السباق لزيادة الطاقة في بطاريات السيارات.واستطرد قائلا "نريد أن نقدم لعملائنا الحاليين شيئًا مختلفًا، بتقديم تجربة مثيرة تجمع بين المنافسة وفرصة لزيارة أجمل مدن العالم و مراكزها الحضارية".