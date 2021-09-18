

أسعار الذهب اليوم في مصر ترتفع 4 جنيهات أسعار الذهب اليوم في مصر ترتفع 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع اليوم الأربعاء بقيمة 4 جنيهات في أسواق الصاغة على خلفية حركة في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلي مستويات 1775 دولار وقت صياغة هذه السطور، حيث تأثر الذهب بموجة ارتفاع التضخم في العالم وحدوث تحرك في أسعار الغاز في أوروبا.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 664 جنيها.

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عيار 21 سجل 775 جنيها.عيار 24 سجل 886 جنيها.الجنيه الذهب 6200 جنيه.أونصة الذهب 1775 دولارا.سعر الذهب في مصر اليوم ارتفع من 771 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي مستويات 775 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور مع توقعات بتغيرات أخري في الأسعار.سعر جرام الذهب من عيار 18 تحرك إلي مستويات 664 جنيها للجرام، وينتشر الذهب عيار 18 في المحافظات التي تنتشر فيها حركة السياح.أسعار الذهب المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر المصنعية الخاصة بكل جرام ذهب يشتريه المستهلك، وتختلف المصنعيات بحسب الماركات والشركات.