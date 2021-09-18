

إرتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى 2.75 مليار دولار خلال 8 أشهر إرتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى 2.75 مليار دولار خلال 8 أشهر

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بنحو 397 مليون دولار وبنسبة 17% لتسجل نحو 2.752 مليار دولار مقارنة بنحو 2.354 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.



وأشار المجلس فى بيان، اليوم الخميس، إلى أن صادرات شهر مارس 2021 تعد أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 بقيمة بلغت 384 مليون دولار، كما حققت خلال شهر مايو والتى بلغت 357 مليون دولار أعلى نسبة نمو فى القيمة خلال نفس الفترة بنسبة نمو48% مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت صادرات شهر أغسطس 2021 حوالى 355 مليون دولار بنسبة نمو 33% والتى تعد ثانى أعلى قيمة نمو خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بعد شهر مايو.



وأضاف المجلس: "تربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال 8 شهور من 2020 بقيمة 1.484 مليار دولار تمثل 54% من إجمالى الصادرات الغذائية مرتفعة بنحو 193 مليون دولار وبنسبة 15%، كما زادت بنحو 31% إلى "دول الاتحاد الأوروبى" لتبلغ 437 مليون دولار مستحوذة على 16% من إجمالى الصادرات".

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وأشار إلى أن "الدول الإفريقية غير العربية" استحوذت على 10% من إجمالى الصادرات بما قيمته 267 مليون دولار، وزادت الصادرات بنحو 0.4%، إلى "الولايات المتحدة الأمريكية" لتسجل 146 مليون دولار مستحوذة على 5% من إجمالى الصادرات، فيما ارتفعت بنحو 22% إلى باقى المجموعات الدولية لتسجل ما قيمته 418 مليون دولار مستحوذة على 15% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو فى القيمة بلغت 21%.أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال 8 شهور من العام الحالى، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 208 ملايين دولار بنسبة تراجع قدرها 5%، تليها "الولايات المتحدة الأمريكية" بقيمة 146 مليون دولار ونسبة نمو 22%، فى المرتبة الثالثة "ليبيا" بقيمة 130 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9%، ثم "الجزائر" بقيمة 121 مليون دولار بنسبة تراجع 1%.وأضاف المجلس أن "المغرب" احتل المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بما قيمته 119 مليون دولار محققًا نسبة نمو 80%، يليه "السودان" بقيمة 118 مليون دولار محققا نسبة نمو 142%.وجاء "الأردن" فى المرتبة السابعة بقيمة 113 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، ثم "سوريا" بقيمة 103 ملايين دولار ونسبة نمو 88%، يليها "اليمن" بقيمة 101 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، وفى المركز العاشر ألمانيا بقيمة 89 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 47% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.