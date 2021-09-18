جي بي مورجان : مصر حصلت على موافقة للانضمام لمؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة

قال بنك جيه.بي مورجان في مذكرة بحثية إن الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير .
وسيكون لمصر وزنا تقديريا في المؤشر عند 1.85%. وقالت المذكرة إن حوالي 14 فئة من السندات الحكومية مقومة بالجنيه المصري قيمتها الإجمالية 26 مليار دولار مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9% ومدتها 2.9 عام.
قال محللو بنك جيه.بي مورجان في أبريل إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد ما بين 1.4 مليار و2.2 مليار دولار إذا انضمت السندات المصرية إلى المؤشر.
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