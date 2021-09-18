

البترول: مشروع لزيادة إنتاج البنزين عالى الأوكتان بـ"أنربك" بـ12مليون دولار البترول: مشروع لزيادة إنتاج البنزين عالى الأوكتان بـ"أنربك" بـ12مليون دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية البناء على ماتملكه شركات تشغيل مصافى التكرير المصرية من خبرات وتاريخ عريق وتوجهها لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة للإنتاج البترولى والسوق المحلى وكيانات التكرير مما ينعكس على زيادة حجم عوائدها ومن ثم دعم الاقتصاد الوطنى وأن ذلك ممكن تحقيقه من خلال مشروعات جديدة ذات جذب استثمارى تتسم بالاستدامة والتوافق مع المستقبل .



وأوضح الوزير، خلال الجولة التفقدية بعدد من مشروعات التكرير بالمنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة الأسكندرية، أن مصفاة تكرير العامرية للبترول بما تشهده حالياً من تطوير لديها فرصة كبيرة لتكون أحد الكيانات المتخصصة فى إنتاج عدد من المنتجات البترولية التى تخدم توسعات السوق المحلى وتواكب التطورات التى تشهدها صناعة الطاقة عالمياً.



ومن جانبه أوضح المهندس مبروك عبدالله رئيس شركة العامرية للبترول أنها تشهد تطوراً حقيقياً تتوافر له كل مقومات النجاح من خلال ما توفره استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة طاقات التكرير ، حيث تنفذ العامرية على مدار العامين الماليين الحالى والقادم عدداً من المشروعات المتنوعة، منها مشروعات إحلال وتجديد وتعديلات بمجمع العطريات وإحلال وتجديد صهاريج المنتجات البترولية المختلفة وإضافة فاصل أملاح بجهاز التقطير رقم 3 ومشروع تحديث طرق التحكم والقياس ومشروعات البيئة والسلامة والصحة المهنية.



وخلال العرض التوضيحى للمشروعات المستقبلية لمصفاة شركة أنربك، شدد الملا على أهمية مواكبة خطط تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالأسكندرية التطوير الذى تقوم به الدولة فى كافة جوانبها، مشيراً إلى ما تتمتع به المنطقة من إمكانيات لإحداث طفرة تستحقها وتقدمها ككيان بترولي يعكس حجم الجهود المبذولة ضمن استراتيجية التطوير الشاملة لكيانات قطاع البترول ويقدمه بالصورة التى يجب أن يكون عليها فى الجمهورية الجديدة.



ومن جانبه عرض الكيميائى صلاح جابر رئيس شركة أنربك مشروعات المصفاة المستقبلية والتى شملت مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للبنزين عالى الأوكتان بتكلفة تقديرية 12 مليون دولار ليصل إنتاج الشركة إلى 2 مليون طن سنوياً، ومشروع الاستغلال الأمثل للغازات الغنية بالهيدروجين لتعظيم إنتاج البوتاجاز بمقدار 21 ألف طن بتكلفة تقديرية 136 مليون جنيه .



رافق الوزير خلال الجولة المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للتكرير والتصنيع الكيميائى أشرف الشامى والتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة ومساعده للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة المهندس جمال فتحى والمهندس محمد عبدالعزيز وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس أحمد سمير مدير عام متابعة المشروعات .