سلحفاة برأسين في مركز للحياة البرية بالولايات المتحدة | فيديو

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سلحفاة برأسين في مركز للحياة البرية بالولايات المتحدة | فيديو

تداول عدد كبير من وسائل الإعلام، تقارير فيديو، يظهر فيه سلحفاة نادرة ذات رأسين على قيد الحياة وتحرك أرجلها الست بعد خروجها للحياة في مركز بيردسي كيب للحياة البرية في ماساتشوستس قبل أسبوعين.

وقال العاملون بالمركز إن السلحفاة، وهي من الأنواع المهددة في الولاية، تتغذى جيداً على الديدان والخضراوات، ويعمل الرأسان بشكل مستقل، ويخرجان لاستنشاق الهواء في أوقات مختلفة، كما يوجد داخل جسم السلحفاة نظامان معويان لتغذية الجسم.

كشفت صحيفة "كيب كود تايمز"، بأنه بعد التفقيس يتم إرسال هذه السلاحف إلى مراكز رعاية مختلفة لتتم مراقبتها قبل إطلاقها في الربيع

وأضافت الصحيفة، أن العاملين بالمركز سيواصلون مراقبة السلحفاة في الأسابيع المقبلة، ويأملون في إجراء فحص بالأشعة المقطعية لمعرفة المزيد عن نظام الدورة الدموية لديها.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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