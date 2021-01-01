

مهم لمرضى السكري ومفيد للقلب.. 4 فوائد للموز الأخضر لم تسمع عنها من قبل مهم لمرضى السكري ومفيد للقلب.. 4 فوائد للموز الأخضر لم تسمع عنها من قبل

الموز الأخضر لا يحظى بالتفضيل، ودائما ما ينظر الأشخاص له على أنه ليس سوى ثمرة غير ناضجة ذات مذاق سيء، لكن على الرغم من أن بعض الناس لا يفضلونه، فهو يتمتع بالفوائد الصحية العديدة التي يمكن أن تغير حياتك.



لا يعرف الكثير من الناس أن الموز الأخضر مصدر مليء بالطاقة والفيتامينات والمعادن والسكريات التي تعمل مثل الألياف، وفقاً لموقع «بريا بالان»، اختصاصي التغذية، مستشفى زين متعدد التخصصات لـ Health Shots.



الفوائد العديدة

يُعرف الموز الأخضر أيضًا باسم الموز الخام، ولأنه عادةً ما يتم حصاده بينما لا يزال أخضر، يُعرف باسم الموز الأخضر، وتعد النقطة الإضافية له أن له تأثير يقلل الشهية بسبب محتواه العالي من الألياف والنشا المقاوم.

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4. صديق القناة الهضميةيساعد الموز الخام في الحفاظ على صحة بكتيريا الأمعاء، ويحتوي على النشا المقاوم، وهو نوع من الكربوهيدرات يقاوم الهضم في الأمعاء الدقيقة ويعمل كغذاء لنمو الميكروبات الصديقة للأمعاء في الجهاز الهضمي.يزيد أيضًا من إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFA)، والتي تعتبر مهمة لصحة الجهاز الهضمي، والتي أظهرت الدراسات إمكانية استخدام هذه الأحماض الدهنية في علاج التهاب القولون التقرحي ومرض كرون والإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية.3. صحة القلبالموز الخام مفيد لصحة قلبك تمامًا مثل الموز الناضج، فهو مصدر ممتاز للبوتاسيوم، ومعدن حيوي يساعد العضلات على الانقباض وينظم ضربات القلب، كما إنه يساعد في السيطرة على ضغط الدم.2. يخفض نسبة الكوليستروليساعد المحتوى العالي من الألياف في الموز الخام على التحكم في الكوليسترول، ولأن الموز الخام غني بالألياف، فقد يكون مفيدًا في الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، علاوة على ذلك، يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول عند تناوله بانتظام.1. مفيد لمرض السكريتأتي الكربوهيدرات فيه بشكل أساسي من النشا بدلاً من السكر، وبالتالي فإن مؤشر نسبة السكر في الدم لديهم أقل من الموز الناضج.يقول «بالان»: «إنها نعمة لمرضى السكر تساعد الشخص في الحفاظ على مستويات السكر في الدم في الحدود الموصي بها».كما أن نوع الكربوهيدرات الموجود في الموز الأخضر هو نشا مقاوم يعمل بشكل مشابه للألياف ولا يتحلل في الأمعاء الدقيقة ويطلق الجلوكوز ببطء في مجرى الدم.