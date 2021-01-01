

إدارة الغذاء والدواء تسمح بالسجائر الإلكترونية لأول مرة..«تفيد المدخنين» إدارة الغذاء والدواء تسمح بالسجائر الإلكترونية لأول مرة..«تفيد المدخنين»

سمح مسؤولو الصحة بطرح السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة، موضحين أنها تفيد المدخنين البالغين.



صرحت إدارة الغذاء والدواء، لأول مرة بالسجائر الإلكترونية، مشيرةً إلى أن البيانات التي قدمتها الشركة أظهرت أن السجائر الإلكترونية ساعدت المدخنين على الإقلاع عن التدخين، أو قللت من استخدامهم للسجائر بشكل كبير، والتي تعد السبب الرئيسي للوفاة.



وبحسب npr، يعد القرار الأول من نوعه جزءًا من جهد كبير من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) لإجراء فحص علمي على صناعة السجائر الإلكترونية التي تقدر بمليارات الدولارات بعد سنوات من التأخير.

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في سبتمبر، أشارت إدارة الغذاء والدواء إنها رفضت طلبات شراء أكثر من مليون سيجارة إلكترونية ومنتجات ذات صلة، ويرجع ذلك إلى جاذبيتها للمراهقين دون السن القانونية.فيما لا ينطبق قرار إدارة الغذاء والدواء إلا على جهاز Solo Power القابل لإعادة التعبئة من “Vuse” وخراطيش النيكوتين بنكهة التبغ.بينما قالت إدارة الغذاء والدواء إنها رفضت 10 طلبات أخرى من الشركة لمنتجات ذات نكهات أخرى، لكنها لم تكشف عن التفاصيل، ولا تزال الوكالة تراجع طلب الشركة لبيع تركيبة النيكوتين بنكهة النعناع.من جانبه قال ميتش زيلر، مدير مركز التبغ في إدارة الغذاء والدواء، في بيان: “التراخيص اليوم هي خطوة مهمة نحو ضمان خضوع جميع منتجات التبغ الجديدة لتقييم قوي وعلمي من إدارة الغذاء والدواء قبل طرحها في السوق”.مضيفاً: “توضح بيانات الشركة المصنعة أن منتجاتها بنكهة التبغ يمكن أن تفيد المدخنين البالغين المدمنين الذين يلجئون لهذه المنتجات، إما بشكل كامل أو مع انخفاض كبير في استهلاك السجائر.”