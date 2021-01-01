

سورة تعالج مشكلة النسيان وقلة التركيز.. احرص على قراءتها يوميا سورة تعالج مشكلة النسيان وقلة التركيز.. احرص على قراءتها يوميا

يعاني الكثيرون من مشكلة قلة التركيز والنسيان المتكرر، الأمر الذي يؤثر على قدراتهم على أداء أعمالهم بشكل جيد، وقد يحاول البعض تناول الأدوية لعلاج تلك المشكلة ولكن دون فائدة تذكر.



وهناك علاج فعال لمشكلة النسيان المتكرر وقلة التركيز، موجود في القرآن الكريم، بحسب أحد الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف المصرية، إذ أن هناك سورة يمكنها شفاء الشخص من الأمراض وتحسين ذاكرته، فقط إذا واظب على قراءتها ودعا الله سبحانه وتعالى بقلب مطمئن.



أبو بكر: السورة تحمل كنزا ربانيا لعلاج النسيان وقلة التركيز

وشرح الشيخ محمد أبو بكر، الإمام بوزارة الأوقاف، أن تلك السورة تحتوي على كنوز ربانية، فعند قراءتها تنمي مراكز الحفظ والذاكرة لدى الشخص، وهناك دراسات أجريت على بعض قراء هذه السورة، فوجدوا أنها تعمل على تنبيه مراكز الذاكرة في المخ، وهذه السورة هي سورة «يس».

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وأوضح «أبو بكر» خلال صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن سورة «يس» لا تعالج مشاكل الذاكرة فقط، بل تجلب الرزق، التيسير، وتعالج الأمراض.وذكر أنه عن سيدنا عبدالله بن عباس أنه دخل عليه شاب رث الثياب ويهذي بكلام غير مفهوم ففهم سيدنا عبدالله، أن ذلك الشاب مصاب بمرض «الصرع» أي مرض في عقله، فقرأ عليه سورة «يس» حتى أتمها، وبعد ذلك قام هذا الشاب وقد برأ وكأنه ليس به شئ قط.وأكد «أبو بكر»، أن سورة «يس»، تجلب الراحة، الأمل، البشرى: «إذا كنت تخطط لأي مشروع في حياتك، سواء زواج، دراسة، مشروع تجاري، مشروع خطوبة، فعليك بقراءة سورة يس قبل أن تقدم على أي شئ، هتلاقي ربنا بيفتح لك الأبواب من حيث لا تدري ولا تحتسب».ونصح الإمام بالأوقاف، بأن يكون الشخص حريصًا على قراءتها ولو مرة في اليوم أو في الأسبوع: «لو في أمر خائف منه، اقرأ قبله يس، لو لقيت واحد بيعاني من مرض نفسي أو شئ ما، فعليك بسورة يس، ضع يدك على رأسه واقرأها بصدق ويقين وسترى العجب العجاب، فيها سر»أمين الفتوى بدار الإفتاء: يس لما قرأت لهمن جانه قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية « أن أفضل سورة لعلاج النسيان هي سورة يس لأن يس لما قرأت له».وأضاف في بث مباشر عبر صحفة دار اففتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ردا على سؤال ما هى أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان؟ أن فضل سورة يس عظيم ، فيها قضاء الحوائج وصلاح الأحوال، وكلما أكثر الإنسان من قراءتها كلما فتحت له الابواب، فهي تحوي الكثير من الأسرار والبركة