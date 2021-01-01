طريقة عمل الخُبيزة.. أشهر أكلات زمان



الخُبيزة الخُبيزة

تعتبر الخبيزة من أكلات الزمن الجميل التي اشتهرت بها الجدات وأبدعن في تنفيذها لأحفادهن، ولأنها من الأطباق الغنية بالفيتامينات والمعادن والحديد الذي يحتاجه اجسامنا، وتتمتع بفوائد عظيمة حيث تحتوي على الكثير من المعادن مثل الكالسيوم والماغنسيوم وفيتامين أ و ج، لذا يستعرض اليوم السابع مع الشيف رانيا قاسم طريقة عمل الخُبيزة مع الأرز بالشعرية والتي تعتبر من أكلات زمان.



طريقة عمل الخبيزة

المقادير

حزمتان كبيرتان من الخبيرة غير منزوعة الساق



حزمة كبيرة من الكزبرة الخضراء

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كوب كبير من شوربة الفراخ أو اللحمفصان من الثوم المفرومبهارات "ملح وفلفل وكزبرة ناشفة"ملعقة من السمنملعقة من الأرز المنقوعالخبيزةالخبيزةطريقة التحضيرتغسل الخبيرة مع الخضرة جيداً بالماء والخل وتصفى من السوائلقومي بوضع الخبيرة والكزبرة في الخلاط مع كوب الشوربة وقومي بضربها جيداًقومي بسلق الأرز مع الشوربة ثم ضيفي الخُبيرة المضروبة مع الكزبرة إليها واتركيها حتى تغلي جيداًفي طاسة صغيرة احضري الطشة وهي تشبه طشة الملوخية تماماًضعي في الطاسة ملعقة السمن والكزبرة الناشفة والثوم المفرومحمريهم جيداً ثم قومي بإضافته للخبيرة وهي تغليلكي يتمتع طبق الخبيرة باللون الأخضر عليكِ بعدم وضع غطاء الحلة لكي لا تسود لونها.تقدم مع الأرز بالشعرية والفراخ أو اللحوم المحمرةقد تصنعين بجانبها بعض السلطات مثل السلطة الخضراء والباذنجان المقلي الشهي