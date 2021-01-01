الإتيكيت بيقول إيه؟ اعرف طريقة الجلوس على السفرة فى العزومات



طريقة الجلوس على السفرة فى العزومات طريقة الجلوس على السفرة فى العزومات

تحتوي العزومات والمناسبات سواء كانت عائلية أو غير ذلك على وجبة غداء أو عشاء، وغالبًا ما نتعرض لمواقف محرجة على طاولة الطعام، ولأن الخطأ من طبيعة البشر، فلا داعي لتضخيم الأمر وإظهار الإحراج أمام الضيوف، ولتفادي هذه الأخطاء لابد أن نكون على دراية بقواعد الأدب والاتيكيت العامة في المواقف المحرجة، وقد أوضحت الدكتورة هالة العزب خبيرة الاتيكيت في حديثها لـ "اليوم السابع" إتيكيت التعامل مع المواقف المحرجة على السفرة، وطرق تفاديها بشكل راقٍ وغير مثير للسخرية.



إذا اتسخت ملابسك من الطعام:

اذا وقع صوص على الملابس فلا داعي للفزع، يمكنك إزالتها بطرف السكين ووضعها على طرف الصحن، وبفوطة السفرة يتم مسحها بهدوء.



إذا وجدت شيئا غريبا في طبقك:

اذا وجدنا أي جسم غريب بالطعام، إذا كنا في عزومة منزلية، علينا تجنب الصحن أو الكوب بدون أي رأي سلبي أو لفت للانتباه، أما إذا كانت العزومة خارج المنزل فيمكن الاستعانة بالعاملين في المكان لاستبدال الصحن بآخر.

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إذا شرقت أو اصبت بكحة:إذا حدثت كحة مفاجئة أو كما يقال عليها "شرقة"، عليك الاستئذان من الموجودين وترك الطاولة بشكل سريع، وبعد الانتهاء من الكحة يمكنك العودة مرة أخرى.لو قدم إليك طعام غير معتاد عليه:إذا قدم لك نوعية أكل جديدة ولا تعلم اتيكيت تناولها، عليك أن تنتظر قليلاً، ومراقبة الشخص المقابل لك بشكل غير ملفت وغير مباشر، ومحاولة تطبيق ما يقوم به، أما إذا لم تحب تناوله، فعليك بتجنبه تماماً واكتفي فقط بالشوربة والسلطة دون احراج للقائم بدعوتك، خاصة إن كان الحفل لمناسبة رسمية أو اجتماع هام.إذا أوقعت طبقاً:اذا وقع صحن الشوربة أثناء الجلوس على الطاولة في العزومة المنزلية، عليك المساعدة الفورية بعدل الصحن واستخدام فوطة السفرة للحد من اتساع السائل على مفرش السفرة، وهذه هي الحالة الوحيدة فقط التي يمكننا الاستعانة بفوطة السفرة في أمر مخالف لإتيكيت استعمالها، وعلى صاحبة العزومة ألا تشعر ضيوفها بالضيق أو الفزع لهذا الأمر، أما إذا حدث ذلك في مكان عام، فيتم الاستعانة بطاقم العمل بالمكان.احتكاك الحذاء بأحد الضيوف:في حال احتكاك حذاء أحد الجالسين بحذائك أسفل الطاولة دون قصد، عليك أن تتغاضى عن الأمر، وألا تعطي له أهمية ولا تظهر فزعك أو امتعاضك لكونه لا يتحلى بآداب السفرة، حيث إن فرد الأرجل أو وضع قدم على قدم أسفل السفرة يعتبر كسر لقواعد الاتيكيت.