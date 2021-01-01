5 نصائح للعناية بالبشرة تقليل التجاعيد



نصائح للعناية بالبشرة نصائح للعناية بالبشرة

الشيخوخة هي عملية طبيعية تحدث لكل واحد منا، ويحتاج البعض منا إلى عناية إضافية للحفاظ على بشرتنا مع التقدم فى العمر لتبدو أصغر سنًا، وإذا اتبعنا نظامًا غذائيًا صحيًا ونومًا جيدًا، وروتينًا مناسبًا للعناية بالبشرة، فيمكننا بسهولة الحصول على بشرة صحية وشابة.



قد يكون من المستحيل عكس الوقت، ولكن من الممكن أن تبدي أصغر سنًا ببعض التغييرات في روتينك، وفيما يلي بعض إجراءات العناية بالبشرة التي يمكن أن تساعد في منع الشيخوخة، وفقًا لموقع "times of india".



الحماية من الشمس

الواقي من الشمس هو أفضل حل لمكافحة الشيخوخة، فهو أحد أكثر الطرق فعالية لحمايتك من أشعة الشمس، فالشمس مسئولة عن أي علامات ظاهرة للشيخوخة على بشرتك، التي يمكن أن تسبب البقع الداكنة أو التصبغ أو حتى التجاعيد.

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لذلك، يُنصح دائمًا باستخدام واقي من الشمس (مع عامل حماية 30 على الأقل)، حتى عندما تكونين في الداخل أو في يوم غائم، لتقليل أي علامات ظاهرة للشيخوخة، وإلى جانب وضع واقي الشمس، يمكنك ارتداء ملابس بأكمام طويلة ونظارات شمسية وقبعات لتجنب التعرض لأشعة الشمس وحماية بشرتك من أي ضرر.النوميقوم جسمنا بإصلاح نفسه أثناء نومنا، حيث يزيد تدفق الدم في بشرتك، ويقلل من التجاعيد والبقع العمرية، ويوصى بشدة بالنوم لمدة سبع إلى تسع ساعات كل يوم، ويمكن أن يكون ضعف جودة النوم لدى الأشخاص مرتبطًا بقضايا نمط الحياة، التي غالبًا ما تكون مرتبطة بالشيخوخة، فعلى سبيل المثال يمكن للقلق أن يساهم في الحرمان من النوم، وسيؤدي ذلك تدريجياً إلى ظهور علامات واضحة للشيخوخة على بشرتك.الأكل الصحيقد يحسن الطعام المليء بخصائص مضادات الأكسدة مرونة الجلد، ويحمي البشرة من التلف والشيخوخة المبكرة، ومن المهم التركيز على ما يتم تناوله لتجنب ظهور علامات الشيخوخة، فقط تناولى الكثير من الخضار والفواكه مثل الخضراوات الورقية الخضراء، والفلفل والبروكلي والجزر وغيرها، والفواكه مثل الرمان والتوت والأفوكادو وما إلى ذلك، ويمكنك أيضًا تضمين الشاي الأخضر وزيت الزيتون في نظامك الغذائي.المرطبمع تقدمك في العمر، من المهم ترطيب بشرتك بانتظام، وعندما تقومين بوضع المرطب، فإنه يحبس الماء في بشرتك ويبقيها رطبة ونضرة، كما أنه يساعد في تقليل علامات الشيخوخة الظاهرة مثل التجاعيد أو الخطوط الدقيقة، ويوصى بوضع مرطب يحتوي على فيتامينات، خاصة فيتامين ج أو فيتامين أ، وهذه المكونات فعالة في منع التجاعيد من التكون أو التعمق، ويمكن للمرطب أن يفعل أشياء رائعة لمظهر بشرتك، ولكن إذا كان يحتوي على خصائص تحمي من أشعة الشمس، فسيؤدي ذلك إلى إبطاء عملية الشيخوخة.منتجات العناية بالبشرةعند اختيار منتجات العناية بالبشرة لمنع ظهور علامات الشيخوخة، من المهم أن تولي اهتمامًا خاصًا للمكونات الموجودة في المنتجات، اختارى المنتجات التي تزيل السموم من بشرتك وترطبها وتشفيها، ويوفر جل الصبار العضوي مع زيت اللافندر الأساسي دفعة من جزيئات الأكسجين التي تنشط البشرة على الفور، وتحمي من أضرار أشعة الشمس وتؤخر الشيخوخة.