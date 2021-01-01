5 نصائح للأزواج لإدارة شئونهم المادية

مهما بلغت قوة العلاقة الزوجية، إلا أن الشجار يظل حالة يتعرض لها الجميع في بعض الأحيان، وتتعدد أسبابه، لكن يعد المال سببًا مهما فيه، فالتعامل مع الشئون المالية بطريقة مسؤولة ومنظمة أمرًا صعبًا، ناهيك عن الشد والجذب الذي لا ينتهي مع الزوجة بشأن الإنفاق الزائد أو البخل، وهوما يسبب مع التكرار حالة من التوتر بين الزوجين، وهو ما يتطلب أسلوبًا خاصًا للتعامل.
نصائح للأزواج لإدارة شؤونهم المادية بنجاح
وفي هذا التقرير نقدم بعض النصائح من أجل إدارة الشئون المالية بين الزوجين بنجاح، وذلك وفقًا لتقرير منشور على موقع e times.
تحديد الأولويات
قبل أن تتشاجر أنت وزوجتك، تعلم كيفية تحديد أولوياتك والأمور المهمة في حياتك، مثلا سداد الديون المستحقة، فواتير الخدمات، فاتورة الصيانة، وطلبات المنزل، وكن حريصًا على إدخار مبلغ مالي للطوارئ، وأخيرًا ضع مبلغًا ماليًا للرفاهيات مهما كانت صغيرة، وسيساعدك ذلك في الحفاظ على أمن وسعادة أسرتك.
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