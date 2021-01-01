أفكار لتنسيق ملابس التريكو مع الحجاب

تعتبر قطع التريكو من القطع الأساسية في خزانة ملابسنا، خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك للاستمتاع بمظهر أنيق، وعلى عكس ما يعتقد البعض أن المحجبات لا يتمتعن بحظ كبير في تنسيق هذه القطع المميزة، فالحقيقة أن هناك طرقا لا حصر لها لارتداء التريكو بشكل أنيق وجذاب مع الحجاب.
وعلى الرغم من أن الطقس البارد يحتاج إلى المعاطف، إلا أننا في كثير من الأحيان نتوق إلى قطع مريحة وسهلة، وهو ما يزيد من قيمة ملابس التريكو التي تمنح المحجبات إطلالة كلاسيكية، تتمتع بالأناقة والراحة معا، فلا شيء أكثر دفئا من ملابس التريكو الصوف.
وفي هذا التقرير نرصد عددا من الأفكار لتنسيق قطع التريكو مع الحجاب، للحصول على الدفء في فصلي الخريف والشتاء، وذلك وفقًا لتقريرhijab.style.
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