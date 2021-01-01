أفكار لتنسيق ملابس التريكو مع الحجاب

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صورة الخبر: أفكار لتنسيق ملابس التريكو مع الحجاب
أفكار لتنسيق ملابس التريكو مع الحجاب

تعتبر قطع التريكو من القطع الأساسية في خزانة ملابسنا، خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك للاستمتاع بمظهر أنيق، وعلى عكس ما يعتقد البعض أن المحجبات لا يتمتعن بحظ كبير في تنسيق هذه القطع المميزة، فالحقيقة أن هناك طرقا لا حصر لها لارتداء التريكو بشكل أنيق وجذاب مع الحجاب.

وعلى الرغم من أن الطقس البارد يحتاج إلى المعاطف، إلا أننا في كثير من الأحيان نتوق إلى قطع مريحة وسهلة، وهو ما يزيد من قيمة ملابس التريكو التي تمنح المحجبات إطلالة كلاسيكية، تتمتع بالأناقة والراحة معا، فلا شيء أكثر دفئا من ملابس التريكو الصوف.

وفي هذا التقرير نرصد عددا من الأفكار لتنسيق قطع التريكو مع الحجاب، للحصول على الدفء في فصلي الخريف والشتاء، وذلك وفقًا لتقريرhijab.style.

أفكار لارتداء قطع التريكو في خريف وشتاء 2021
السترات التريكو الصوف هي نوع من القطع الأساسية التي تجعلك أكثر أناقة مع التأكيد على عنصر الراحة.

السترات الفضفاضة أيضًا خيار مناسب جدًا لمحبي المزيد من الراحة أو الاحتشام، والتي يمكن تنسيقها بأكثر من طريقة، إما مع بنطلون ضيق أو واسع، أو تنورة بليسيه.

يمكن ارتداء كارديجان من التريكو والذي يسهل تنسيقه أيضًا مع تنورة أو بنطلون، كما يعتبر مناسبًا مع العديد من أشكال الأحذية، كل ما عليكِ فعله هو غلق جميع الأزرار، ووضعها بداخل السراويل عالية الخصر للحصول على مظهر مثالي للحجاب.

البلوزات الكاكي ستتصدر اتجاهات الموضة هذا الموسم، فهو أحد ألوان الخريف المفضلة لدينا.

صورة الخبر: أفكار لتنسيق ملابس التريكو مع الحجاب

صورة الخبر: أفكار لتنسيق ملابس التريكو مع الحجاب

صورة الخبر: أفكار لتنسيق ملابس التريكو مع الحجاب

المصدر: hijab.style

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