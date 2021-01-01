أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة ستغلق باب التقديم إلكترونيا اليوم الخميس 14 أكتوبر وذلك للفئات التالية:
1- تعديل الترشيح والتحويلات والذى بدأ من صباح الثلاثاء الماضى الموافق 12 أكتوبر وحتى اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021م.
2- إعادة قيد المستنفذين مرات الرسوب والسنوات السابقة.
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التعليقات على آخر فرصة.. جامعة الأزهر تغلق تعديل الترشيح والتحويلات اليوم
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