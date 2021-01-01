آخر فرصة.. جامعة الأزهر تغلق تعديل الترشيح والتحويلات اليوم



جامعة الأزهر جامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة ستغلق باب التقديم إلكترونيا اليوم الخميس 14 أكتوبر وذلك للفئات التالية:



1- تعديل الترشيح والتحويلات والذى بدأ من صباح الثلاثاء الماضى الموافق 12 أكتوبر وحتى اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021م.



2- إعادة قيد المستنفذين مرات الرسوب والسنوات السابقة.

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3- المعادلات وتخصص القراءات.4- إعادة قيد المستنفذين والسنوات السابقة بفاصل زمنى 3 سنوات.وذلك فى الفترة من 12 أكتوبر حتى 17 أكتوبر 2021 وذلك على الرابطazu.edu.eg/azharsr وعلى الطلاب المعنيين الالتزام بالتقديم في المواعيد المقررة، حيث لن يتم الالتفات إلى أي طلبات ترد بعد هذه المواعيد، كما ننبه على أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات الورقية.