أبو جريشة: لا توجد مشكلة في لعب الأهلي بالإسماعيلية.. ونطالب بالمساواة

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صورة الخبر: علي أبو جريشة
علي أبو جريشة

أكد علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي، أنه لا يرى مشكلة في خوض الأهلي لمباراته أمام الدراويش، بملعب الأخير بالإسماعيلية، مطالباً رابطة الأندية بتحقيق المساواة بين الأندية.

وقال جريشة في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "طلعت يوسف لديه خبرة كبيرة والمعسكر جيد ومفيد ولعبنا خلاله العديد من المباريات، واعتقد ان الوضع افضل، وكان لدينا متسع من الوقت ان ينسجم اللاعبين مع الجهاز الفني، والصفقات الجديدة سيكون لها مردود جيد".

وأضاف: "كان هناك تكافؤ بين الاندية الموسم الماضي من حيث ترتيب المباريات، واعتقد ان هذا سيحدث هذا الموسم ايضا، بل وسيكون أقوى بعد التدعيمات الكبيرة التي قامت بها الاندية الصاعدة".

وأكمل جريشة: "من الطبيعي أن يلعب الاسماعيلي في ملعبه، ولا يوجد مشكلة في أن يلعب الأهلي في الاسماعيلية لأن علاقتنا طيبة، ولم يبلغ أحد الاسماعيلي بموعد او مكان مباراة الاهلي، ويجب أن يكون هناك مساواة بين الاندية".

وأتم: :رابطة الاندية تنظر بعين الاعتبار لكل الاندية ويجب ان تحل الازمات السابقة، والاندية الشعبية تعاني ولابد ان يتعمل حسابها في حق الرعاية، ونتمنى التزام الجماهير لزيادة أعداد الحاضرين خلال الفترة القادمة".

المصدر: elbalad

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