أكد علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي، أنه لا يرى مشكلة في خوض الأهلي لمباراته أمام الدراويش، بملعب الأخير بالإسماعيلية، مطالباً رابطة الأندية بتحقيق المساواة بين الأندية.
وقال جريشة في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "طلعت يوسف لديه خبرة كبيرة والمعسكر جيد ومفيد ولعبنا خلاله العديد من المباريات، واعتقد ان الوضع افضل، وكان لدينا متسع من الوقت ان ينسجم اللاعبين مع الجهاز الفني، والصفقات الجديدة سيكون لها مردود جيد".
وأضاف: "كان هناك تكافؤ بين الاندية الموسم الماضي من حيث ترتيب المباريات، واعتقد ان هذا سيحدث هذا الموسم ايضا، بل وسيكون أقوى بعد التدعيمات الكبيرة التي قامت بها الاندية الصاعدة".
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التعليقات على أبو جريشة: لا توجد مشكلة في لعب الأهلي بالإسماعيلية.. ونطالب بالمساواة
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