إنبي: لا مانع في قبول طلب الزمالك



عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي، إن النادي لا يمانع أبدا قبول طلب الزمالك باستبدال مباراتي الفريقين في الدوري.



ويواجه الزمالك إنبي في الجولة الأولى، في مباراة من المفترض أن تكون على ملعب الزمالك في استاد القاهرة، ولكن عدم جاهزية الملعب قد تدفع الزمالك لطلب تبديل ملعبي المباراتين للعب مباراة الدور الأول في بتروسبورت.



وقال محمد لأون تايم سبورتس: "لم يصلنا طلب رسمي باستبدال مباراتي مباراتينا مع الزمالك".

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وشدد "أعتقد أن مجلس إدارة إنبي لن يتأخر في القبول حال وجود طلب رسمي بسبب مشكلة ملعبه في استاد القاهرة"وأتم "نأمل بأن نقدم موسما قويا، ووجود رابطة الأندية نأمل أن يضيف للدوري الكثير من ناحية أن تكون كل الأندية سواسية".