قال عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي، إن النادي لا يمانع أبدا قبول طلب الزمالك باستبدال مباراتي الفريقين في الدوري.
ويواجه الزمالك إنبي في الجولة الأولى، في مباراة من المفترض أن تكون على ملعب الزمالك في استاد القاهرة، ولكن عدم جاهزية الملعب قد تدفع الزمالك لطلب تبديل ملعبي المباراتين للعب مباراة الدور الأول في بتروسبورت.
وقال محمد لأون تايم سبورتس: "لم يصلنا طلب رسمي باستبدال مباراتي مباراتينا مع الزمالك".
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التعليقات على إنبي: لا مانع في قبول طلب الزمالك
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